Maulid Nabi 2024: Inilah Bacaan Maulid Simtudduror Lengkap Keutamaannya

MAULID Nabi 2024: Inilah bacaan Maulid Simtudduror lengkap keutamaannya. Maulid Nabi yang biasa diperingati setiap 12 Rabiul Awal biasa diisi dengan pembacaan sholawat, barzanji, dibaan, dan simtudduror. Ini sebagai wujud cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Adapun bacaan Maulid Simtudduror merupakan ada dalam kitab Rawi Maulid Nabi karya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Kitab Maulid Simtudduror juga biasa disebut dengan sebutan Maulid Habsyi yang merujuk pada nama pengarangnya.

Maulid Simtudduror memiliki judul asli "Simtudduror fi Akhbar Maulid Khairil Basyar min Akhlaqi wa Aushaafi wa Siyar" atau biasa disingkat dengan Simtudduror.

Bacaan Maulid Simtudduror

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ مَالَاحَ فِى الْاُفْقِ نُوْرُكَوْكَبْ

Latin: Yaa rabbi shalli 'alaa muhammad, maa laaha fiil afaqi nuuru kaukab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ اَلْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْمُقَرَّبْ

Latin: Yaa rabbi shalli 'alaa muhammad, al faatihil khaatimi muqarrab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ اَلْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُحَبَّب

Latin: Yaa rabbi shalli 'alaa muhammad, almusthafal mujtabaal muhabbab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ مَالَاحَ بَدْرٌ وَغَابَ غَيْهَبْ

Latin: Yaa rabbi shalli 'alaa muhammad, malaha badru wa ghaaba ghaiyhab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ مَارِيْحُ نَصْرٍبِالنَّصْرِ قَدْهَبْ

Latin: Yaa rabbi shalli 'alaa muhammad, mariha nashrin binnashri qadhab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ مَاسَارَتِ الْعِيْسُ بَطْنَ سَبْسَبْ

Latin: Yaa rabbi shalli 'alaa muhammad maa saratil 'iisu badthan sabsab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ وَكُلّ مَنْ لِلْحَبِيْبِ يُنْسَبْ

Latin: Ya rabbi shalli 'alaa muhammad, wa kulla man lilhabiibi yunsab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ وَكُلّ مَنْ لِلنَّبِيّ يُصْحَبْ

Yaa rabbi shalli 'alaa muhammad wa kulla man linnabiyyi yushab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ وَاغْفِرْوَسَامِحْ مَنْ كَانَ اَذْنَبْ

Ya rabbi shalli 'alaa muhammad, waghfir wa saamih man kana adznab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ وَبَلّغِ الْكُلَّ كُلَّ مُطْلَبْ

Ya rabbi shalli 'alaa muhammad, wa ballighl kalla kalla muthlab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ وَاسْلُكْ بِنَارَبّ خَيْرَ مَذْهَبْ

Yaa rabbi shalli 'alaa muhammad, wasluk binaa rabba khaira madzhab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ وَاصْلِحْ وَسَهّلْ مَاقَدْتَصَعَّبْ

Ya rabbi shalli 'alaa muhammad, waslih wa sahhil maa qadtasha'ab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ اَعْلَى الْبَرَايَاجَاهًاوَاَرْحَبْ

Ya rabbi shalli 'alaa muhammad, a'laal baraaya jaahan wa arhab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ اَصْدَقِ عَبْدٍبِالْحَقّ اَعْرَبْ

Ya rabbi shalli 'ala muhammad, ashdiq 'abdin bilhaqi a'rab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ خَيْرِالْوَرَى مَنْهَجًاوَأَصْوَبْ

Ya rabbi shalli 'alaa muhammad, khairil waraa manhajan wa ashwab

يَارَبِّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدْ مَاطَيْرُيُمْنٍ غَنَّى فَاَطْرَبْ

Yaa rabbi shalli 'alaa muhammad, maa thairu yumnin ghana fathrab

الصَّـلَاةُ الْثَانِيَةُ

يا رَبِّ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّد ۞ أَشْرَف بَدْرٍ فِي الْكَوْنِ اَشْرَقْ

Latin: Ya rabbi shalli 'alaa muhammad, asyrafa badrin fil kauni asyraq

Artinya: Wahai Tuhanku, berselawatlah kepada Muhammad purnama termulia di semesta yang bersinar

يَا رَبِّ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّد ۞ أَكْرَمِ دَاعٍ يَدْعُوْ اِلَى الْحَـقْ

Latin: Ya rabbi shalli 'alaa muhammad, akrim daa'in yad'uu ilal haq

Artinya: wahai tuhanku berselawatlah kepada Muhammad pengajak termulia yang mengajak kepada kebenaran

يَا رَبِّ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّد ۞ اَلْمُصْطَفَى الصادِقِ الْمُصَدَّقْ

Latin: Ya rabbi shalli 'alaa muhammad, Al musthafa shadiqil mushoddaq

Artinya: wahai tuhanku berselawatlah kepada Muhammad yang terpilih yang benar yang dibenarkan

يَا رَبِّ صَـلِّ عَلَى مُحَمّدَ ۞ اَحْلَى الْوَرى مَنْطقًا وَاَصْدَقْ

Latin: Ya rabbi shalli 'alaa muhammad, ahlal waraa muntaqan washdaq

Artinya: wahai tuhanku berselawatlah kepada Muhammad makhluk terindah ucapannya dan terjujur