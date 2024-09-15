Maulid Nabi 2024: Melihat Rumah Tempat Rasulullah Dilahirkan

MOMEN Maulid Nabi 2024 sangat menarik melihat rumah bersejarah tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dilahirkan. Banyak sejarah yang menceritakan peristiwa penting bagi umat Islam ini, salah satunya rumah tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dilahirkan.

Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam menjadi momen paling berharga bagi kaum Muslimin. Biasanya pada hari tersebut disambut dengan acara Maulid Nabi atau sebagai tanda syukur kehadiran Rasulullah.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam merupakan pemimpin yang sangat baik. Jejaknya pun diabadikan melaui sebuah bangunan yaitu disebut Rumah Maulid. Di sinilah Rasulullah dilahirkan dari ibundanya Aminah binti Wahab pada 12 Rabiul Awal Tahun Gajah atau sekira 571 Masehi.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Rumah Maulid diketahui berukuran 10 x 18 meter. Sejarah mencatat bangunan tersebut merupakan rumah kakek Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yaitu Abdul Muthalib.

Lokasi Rumah Maulid berjarak 200 meter dari pintu akses menuju Bukit Marwah di Masjidil Haram ke arah Terminal Syib Amir di sisi kanan.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam lahir bukan dari keluarga berada. Bahkan sejak bayi, ia sudah tinggal di bangunan sederhana yang memiliki cat coklat-kuning pucat itu.