SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Arab Saudi Memperingati Maulid Nabi?

Hantoro , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |08:16 WIB
Apakah Arab Saudi Memperingati Maulid Nabi?
Ilustrasi pembahasan Maulid Nabi di Arab Saudi. (Foto: Okezone)
A
A
A

APAKAH Arab Saudi memperingati Maulid Nabi? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah. Di momen tersebut banyak masyarakat Muslim di seluruh negara memperingati dengan penuh sukacita. Mereka menggelar beberapa kegiatan.

Di Indonesia sendiri peringatan Maulid Nabi digelar cukup meriah. Ada yang mengadakan kegiatan lomba, pawai, dan lain sebagainya.

Ilustrasi Maulid Nabi. (Foto: Freepik)

Tapi peringatan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam justru dilarang di Arab Saudi. Hal itu dikarenakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menganggap peringatan kelahiran Rasulullah termasuk praktik takhayul dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Dilansir YouTube Ali Mustofa, ia menjelaskan zaman dahulu perayaan maulid Nabi sangat meriah. Saat itu, Arab Saudi masih dikuasai oleh pemerintahan sebelum Raja Saud. 

