HOME MUSLIM TAUSYIAH

Maulid Nabi 2024, Menag: Momen Memperkuat Komitmen Meneladani Akhlak Rasulullah

Hantoro , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |18:52 WIB
Maulid Nabi 2024, Menag: Momen Memperkuat Komitmen Meneladani Akhlak Rasulullah
Ilustrasi Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pesan Maulid Nabi 2024. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Maulid Nabi 2024 bukan hanya momentum mengenang kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, tetapi juga menghayati ajaran-ajaran luhur yang disampaikan. 

Menurut Menag, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam adalah teladan sempurna dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai hamba Allah, pemimpin umat, hingga negarawan yang membangun masyarakat Tanah Suci Madinah dengan prinsip keadilan, toleransi, serta kasih sayang.

Ilustrasi Maulid Nabi. (Foto: Freepik)

"Peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wassallam mengandung makna yang dalam bagi Indonesia. Sosok Rasulullah mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman," ungkap Menag, Ahad 15 September 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan perbedaan bukanlah halangan untuk hidup berdampingan, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dihormati.

Di Kota Madinah, lanjut Menag, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam membangun masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman suku dan agama.

"Sudah seharusnya kita terus berupaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang rukun, damai, dan berkeadilan. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus terus mengamalkan moderasi beragama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghargai. Inilah kunci dari kebersamaan dan perdamaian yang berkelanjutan," imbaunya. 

Halaman:
1 2
