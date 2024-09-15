Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Inilah Sejarah Maulid Nabi yang Diperingati Kaum Muslimin Dunia

Hantoro , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |09:16 WIB
Inilah Sejarah Maulid Nabi yang Diperingati Kaum Muslimin Dunia
Ilustrasi sejarah Maulid Nabi. (Foto: Okezone)
A
A
A

INILAH sejarah Maulid Nabi yang diperingati kaum Muslimin dunia, termasuk Indonesia. Momen Maulid Nabi sudah menjadi kultur bagi kaum Muslimin Tanah Air. Maulid Nabi diperingati dengan beragam tradisi yang tersebar di Nusantara.

Seperti telah Okezone himpun, sejatinya Maulid Nabi merupakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Secara bahasa Arab, kata Maulid memiliki arti "hari lahir" atau biasa disebut juga dengan Milad.

Berdasarkan kalender Hijriah, momen Maulid Nabi jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun ini akan bertepatan dengan tanggal 16 September 2024.

Peringatan Maulid Nabi bagi masyarakat Muslim adalah sebagai penghormatan dan pengingat kebesaran serta keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Cara melakukannya bisa dengan berbagai bentuk amal ibadah.

Meski demikian, masih ada perbedaan pendapat, apakah peringatan Maulid Nabi termasuk bid'ah atau bukan. Namun, acara Maulid Nabi diperingati di dunia dan termasuk Indonesia.

Dalam sejarahnya, Maulid Nabi pertama kali diadakan pada masa Dinasti Abbasiyah di Baghdad oleh Khaizuran (170 H/786 M). Dia adalah ibu dari Amirul Mukminin Musa al-Hadi dan Harun al-Rasyid.

Dia datang ke Madinah dan Makkah untuk memerintahkan penduduk menggelar peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di rumah-rumah penduduk.

Tujuan peringatan Maulid Nabi ini dilakukan agar teladan, ajaran, dan kepemimpinan dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bisa terus hidup di berbagai lapisan masyarakat Madinah dan Makkah.

Sementara itu, peringatan Maulid Nabi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh Wali Songo sekira tahun 1404 Masehi. Peringatan tersebut ditujukan demi menarik hati masyarakat untuk mau memeluk agama Islam.

Sehingga, Maulid Nabi juga dikenal dengan nama peringatan Syahadatain. Istilah Sekaten berasal dari kata Syahadatain atau dua kalimat syahadat. 

1 2
