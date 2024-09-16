Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Maulid Nabi 2024, Presiden Jokowi: Jadikan Kehidupan Rasulullah sebagai Inspirasi Menebar Kebaikan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |19:29 WIB
Maulid Nabi 2024, Presiden Jokowi: Jadikan Kehidupan Rasulullah sebagai Inspirasi Menebar Kebaikan
Ilustrasi Presiden Jokowi ucapkan selamat Maulid Nabi 2024. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi 2024 bagi umat Islam di seluruh wilayah Indonesia. 

Presiden Jokowi berharap kaum Muslimin Indonesia dapat menjadikan kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sebagai inspirasi menebar kebaikan serta kedamaian.

Ilustrasi Maulid Nabi. (Foto: Freepik)

"Di hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, mari jadikan kehidupan Rasulullah sebagai inspirasi untuk menebar kebaikan dan kedamaian bagi sesama," kata Kepala Negara dalam unggahan di akun media sosialnya, Senin (16/9/2024). 

Halaman: 1 2
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
