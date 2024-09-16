Maulid Nabi 2024, Presiden Jokowi: Jadikan Kehidupan Rasulullah sebagai Inspirasi Menebar Kebaikan

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi 2024 bagi umat Islam di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Jokowi berharap kaum Muslimin Indonesia dapat menjadikan kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sebagai inspirasi menebar kebaikan serta kedamaian.

"Di hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, mari jadikan kehidupan Rasulullah sebagai inspirasi untuk menebar kebaikan dan kedamaian bagi sesama," kata Kepala Negara dalam unggahan di akun media sosialnya, Senin (16/9/2024).