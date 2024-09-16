Syekh Masjid Nabawi Ungkap Alasan Penduduk Madinah Tidak Merayakan Maulid Nabi

SYEKH Masjid Nabawi mengungkap alasan penduduk Madinah, Arab Saudi, tidak merayakan Maulid Nabi. Syekh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr, dosen Universitas Islam Madinah Al Munawwarah dan pengajar tetap di Masjid Nabawi, menjelaskannya lengkap.

Dilansir video viral yang diunggah akun Instagram @seaqidah, Syekh Abdurrozaq di Masjid Nabawi menceritakan pengalamannya saat bertemu seorang jamaah yang heran di Kota Madinah tidak ada satu pun orang yang merayakan hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam.

Padahal, Madinah adalah salah satu kota yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Jamaah itu berpikir seharusnya penduduk Madinah melakukan perayaan pada hari Maulid Nabi.

Kemudian Syekh Abdurrozzaq mengatakan kepada jamaah tersebut, "Andaikan kau tahu penyebabnya, niscaya akan hilang keheranan itu dari dirimu."