Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Bulan September 2024

JADWAL puasa Ayyamul Bidh bulan September 2024 Masehi/Rabiul Awal 1446 Hijriah dibahas dalam artikel berikut ini. Puasa sunnah Ayyamul Bidh dilaksanakan setiap tengah bulan yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah.

Umat Islam dianjurkan selalu mengerjakan puasa Ayyamul Bidh setiap bulannya. Pasalnya, tersimpan keutamaan luar biasa besar, sangat sayang jika melewatkan puasa sunnah tiga hari ini.

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh

Berikut jadwal puasa Ayyamul Bidh bulan September 2024 M/Rabiul Awal 1446 H, seperti telah Okezone himpun:

- 13 Rabiul Awal 1446 H: 17 September 2024 M

- 14 Rabiul Awal 1446 H: 18 September 2024 M

- 15 Rabiul Awal 1446 H: 19 September 2024 M

Niat Puasa Ayyamul Bidh

Niat puasa Ayyamul Bidh cukup diungkapkan dalam hati. Sebab, niat adalah amalan dalam hati. Dilansir Muslim.or.id, ulama besar Muhammad Al Hishni berkata:

لا يصح الصوم إلا بالنية للخبر، ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بها بلا خلاف

"Puasa tidaklah sah kecuali dengan niat karena ada hadis yang mengharuskan hal ini. Letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan dilafazhkan." (Kifayatul Akhyar, halaman 248)

Kemudian ulama Muhammad Al Khotib berkata:

إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب ولا تكفي باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ بها قطعا كما قاله في الروضة

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Namun niat letaknya di hati. Niat tidak cukup di lisan. Bahkan tidak disyaratkan melafazhkan niat. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Ar-Roudhoh." (Al Iqna’, 1: 404)