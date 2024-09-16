Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Luar Biasa! Inilah Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh

Hantoro , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |20:26 WIB
Luar Biasa! Inilah Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh
Ilustrasi keutamaan luar biasa puasa Ayyamul Bidh. (Foto: Freepik)
A
A
A

LUAR biasa! Inilah keutamaan puasa Ayyamul Bidh. Puasa Ayyamul Bidh sunnah dikerjakan setiap tengah bulan, tepatnya pada tanggal 13,14, 15 kalender Hijriah.

Dilansir laman Muslim.or.id, keutamaan luar biasa melaksanakan puasa Ayyamul Bidh adalah dapat meraih pahala layaknya puasa satu tahun penuh. 

Hal itu seperti dijelaskan dalam hadits dari riwayat Abdullah bin Amr bin Al Ash, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

Artinya: "Puasa pada tiga hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun." (HR Bukhari nomor 1979)

Dalam riwayat lain, Rasulullah Shalallahu alaihi wassallam juga bersabda:

وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فإن لك بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فإن ذلك صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

Artinya: "Sungguh, cukup bagimu berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulan, sebab kamu akan menerima sepuluh kali lipat pada setiap kebaikan yang Kaulakukan. Karena itu, maka puasa Ayyamul Bidh sama dengan berpuasa setahun penuh." (HR Bukhari dan Muslim) 

Adapun jadwal puasa Ayyamul Bidh bulan September 2024 yang bertepatan dengan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Berikut ini jadwalnya, sebagaimana telah Okezone himpun:

- 13 Rabiul Awal 1446 H: 17 September 2024 M

- 14 Rabiul Awal 1446 H: 18 September 2024 M

- 15 Rabiul Awal 1446 H: 19 September 2024 M 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/618/3181469/puasa-QwUG_large.jpg
Jadwal Puasa Ayyamul Bidh November 2025 Lengkap dengan Bacaan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/614/3175056/puasa-Lgjk_large.jpg
Niat Puasa Ayyamul Bidh Oktober 2025 Lengkap dengan Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/618/3153955/puasa-PlaE_large.jpg
Niat Puasa Ayyamul Bidh Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/614/3153880/puasa-7LkA_large.jpg
Kapan Puasa Ayyamul Bidh Juli 2025? Ini Jadwal Lengkap Versi NU dan Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/614/3146345/puasa-1m6T_large.jpg
Niat Puasa Ayyamul Bidh Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/614/3102916/puasa-RyO4_large.jpg
Puasa Ayyamul Bidh Setiap Tanggal Berapa?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement