LUAR biasa! Inilah keutamaan puasa Ayyamul Bidh. Puasa Ayyamul Bidh sunnah dikerjakan setiap tengah bulan, tepatnya pada tanggal 13,14, 15 kalender Hijriah.

Dilansir laman Muslim.or.id, keutamaan luar biasa melaksanakan puasa Ayyamul Bidh adalah dapat meraih pahala layaknya puasa satu tahun penuh.

Hal itu seperti dijelaskan dalam hadits dari riwayat Abdullah bin Amr bin Al Ash, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

Artinya: "Puasa pada tiga hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun." (HR Bukhari nomor 1979)

Dalam riwayat lain, Rasulullah Shalallahu alaihi wassallam juga bersabda:

وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فإن لك بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فإن ذلك صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

Artinya: "Sungguh, cukup bagimu berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulan, sebab kamu akan menerima sepuluh kali lipat pada setiap kebaikan yang Kaulakukan. Karena itu, maka puasa Ayyamul Bidh sama dengan berpuasa setahun penuh." (HR Bukhari dan Muslim)

Adapun jadwal puasa Ayyamul Bidh bulan September 2024 yang bertepatan dengan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Berikut ini jadwalnya, sebagaimana telah Okezone himpun:

- 13 Rabiul Awal 1446 H: 17 September 2024 M

- 14 Rabiul Awal 1446 H: 18 September 2024 M

- 15 Rabiul Awal 1446 H: 19 September 2024 M