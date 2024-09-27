Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM POSKO HAJI

Syarat Petugas Haji Pendamping Lansia Indonesia 2025

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |09:51 WIB
Syarat Petugas Haji Pendamping Lansia Indonesia 2025
Ilustrasi syarat petugas haji pendamping lansia Indonesia 2025. (Foto: MCH/Okezone)
A
A
A

PERKIRAAN syarat petugas haji pendamping lansia Indonesia 2025 dibahas dalam artikel berikut ini. Petugas haji pendampingan lansia memiliki peran mendampingi jamaah haji lanjut usia selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

Tugas utama petugas haji tersebut adalah memastikan kenyamanan dan keselamatan jamaah lansia, membantu mereka dalam aktivitas sehari-hari, hingga mendukung mereka dalam menjalankan berbagai tahapan haji.

Untuk menjadi petugas haji pendamping jamaah lansia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikut ini beberapa perkiraan syarat di antaranya, seperti telah Okezone himpun dari syarat-syarat petugas haji tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya:

Petugas haji. (Foto: Kemenag.go.id)

1. Syarat umum

- Beragama Islam

- Warga negara Indonesia

- Sehat jasmani dan rohani

- Laki-laki atau perempuan

- Tidak dalam kondisi hamil

- Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik

2. Syarat khusus

- Pendamping harus merupakan anak kandung atau menantu dari jamaah haji lansia. Ini harus dibuktikan dengan kartu keluarga (KK), akta nikah, dan akta kelahiran

- Pendamping harus sudah terdaftar sebagai jamaah haji lebih dari 5 tahun

- Pendamping harus memenuhi syarat istithaah kesehatan yang berarti harus sehat dan mampu menjalankan tugas pendampingan

- Pendamping harus terdaftar dalam satu provinsi yang sama dengan jamaah lansia yang akan didampingi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/15/398/3114097/jamaah_haji-Ad5Y_large.jpg
Apakah Suami Bertanggung Jawab Atas Haji Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/398/3113745/haji-z8MS_large.jpg
Larangan bagi Jamaah Haji Laki-Laki dan Perempuan Sebelum Tahallul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/398/3113311/mabit_di_muzdalifah-En7R_large.jpg
Apa Arti Mabit di Muzdalifah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/398/3111884/haji-vXiA_large.jpg
Bolehkah Berhaji ketika Haid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/398/3111715/haji-NIZr_large.jpg
Kelola Dana Haji Rp171 Triliun, BPKH: Lampaui Target!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/398/3111589/jamaah_haji-xtc7_large.jpg
Apa yang Harus Dilakukan jika Sakit ketika Berhaji
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement