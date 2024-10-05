Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM POSKO HAJI

Kemenag Tegaskan Dokumen Haji Bagian dari Perlindungan Jamaah

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |11:36 WIB
Kemenag Tegaskan Dokumen Haji Bagian dari Perlindungan Jamaah
Ilustrasi dokumen haji bagian dari perlindungan jamaah di Tanah Suci. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan dokumen haji merupakan bagian dari perlindungan jamaah secara administrasi. Dokumen tersebut harus disiapkan sebelum jamaah berangkat ke Tanah Suci. 

"Tugas kami di antaranya adalah memberikan perlindungan kepada jamaah haji. Salah satunya adalah perlindungan secara administrasi. Oleh karena itu, kita melakukan sosialisasi dokumen haji, yakni tentang pembuatan paspor," ucap Kepala Kankemenag Kulon Progo HM Wahib Jamil, Kamis 19 September 2024, dikutip dari Haji.kemenag.go.id

 

"Jamaah haji yang kami undang sosialisasi saat ini adalah estimasi keberangkatan tahun 2025. Kami harapkan semua jamaah dapat mengikuti seluruh proses yang berkaitan dengan haji. Kami terus berupaya memberikan perlindungan kepada jamaah, baik pelayanan ibadah di Indonesia maupun di Arab Saudi. Termasuk pelayanan umum seperti transportasi, konsumsi, kesehatan, dan lain-lain. Jamaah agar selalu aktif mengomunikasikan semua hal yang belum diketahui kepada petugas," imbuhnya.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kulon Progo Mulyono menjelaskan beberapa proses yang harus diikuti oleh para calon jamaah haji.

"Setelah pembuatan paspor, para jamaah akan dibantu pihak Kemenag untuk membuat bio-visa, yaitu aplikasi untuk mendaftarkan biometrik wajah dan sidik jari jamaah," ujarnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/15/398/3114097/jamaah_haji-Ad5Y_large.jpg
Apakah Suami Bertanggung Jawab Atas Haji Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/398/3113745/haji-z8MS_large.jpg
Larangan bagi Jamaah Haji Laki-Laki dan Perempuan Sebelum Tahallul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/398/3113311/mabit_di_muzdalifah-En7R_large.jpg
Apa Arti Mabit di Muzdalifah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/398/3111884/haji-vXiA_large.jpg
Bolehkah Berhaji ketika Haid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/398/3111715/haji-NIZr_large.jpg
Kelola Dana Haji Rp171 Triliun, BPKH: Lampaui Target!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/398/3111589/jamaah_haji-xtc7_large.jpg
Apa yang Harus Dilakukan jika Sakit ketika Berhaji
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement