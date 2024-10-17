Viral Haru Gadis Perantau Pasang CCTV di Rumah untuk Obati Rindu ke Bapak Ibu

Viral gadis perantau pasang CCTV di rumah untuk obati rindu ke bapak ibunya. (Foto: TikTok @puput_dwi27)

VIRAL haru video yang memperlihatkan seorang anak gadis perantau memasang CCTV di rumahnya di kampung halaman. Tujuannya supaya bisa melihat bapak ibu di rumah tersebut setiap hari.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @puput_dwi27, Kamis (17/10/2024), tampak dua CCTV dipasang di dapur dan dekat kandang sapi.

BACA JUGA: Viral Suami Istri Asal Cimahi Pergi Umrah Gowes Sepeda

Dari CCTV di dapur tampak sang ibu sedang memasak. Sementara dari CCTV di dekat kandang sapi terlihat bapaknya tengah sibuk memberi makan sapi-sapinya.

Ternyata gadis perantau tersebut memasang beberapa CCTV di di rumah kampung halamannya untuk mengobati ketika sedang rindu bapak ibunya.

"Bu pak anakmu kangen," tulisnya dalam unggahan viral tersebut.