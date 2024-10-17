Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Haru Gadis Perantau Pasang CCTV di Rumah untuk Obati Rindu ke Bapak Ibu

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |13:12 WIB
Viral Haru Gadis Perantau Pasang CCTV di Rumah untuk Obati Rindu ke Bapak Ibu
Viral gadis perantau pasang CCTV di rumah untuk obati rindu ke bapak ibunya. (Foto: TikTok @puput_dwi27)
A
A
A

VIRAL haru video yang memperlihatkan seorang anak gadis perantau memasang CCTV di rumahnya di kampung halaman. Tujuannya supaya bisa melihat bapak ibu di rumah tersebut setiap hari. 

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @puput_dwi27, Kamis (17/10/2024), tampak dua CCTV dipasang di dapur dan dekat kandang sapi.

Viral gadis perantau pasang CCTV di rumah untuk obati rindu ke bapak ibunya. (Foto: TikTok @puput_dwi27)

Dari CCTV di dapur tampak sang ibu sedang memasak. Sementara dari CCTV di dekat kandang sapi terlihat bapaknya tengah sibuk memberi makan sapi-sapinya.

Ternyata gadis perantau tersebut memasang beberapa CCTV di di rumah kampung halamannya untuk mengobati ketika sedang rindu bapak ibunya.

"Bu pak anakmu kangen," tulisnya dalam unggahan viral tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement