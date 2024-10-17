Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Suami Istri Asal Cimahi Pergi Umrah Gowes Sepeda

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |12:28 WIB
Viral Suami Istri Asal Cimahi Pergi Umrah Gowes Sepeda
Viral suami istri asal Cimahi pergi umrah gowes sepeda. (Foto: Instagram @lintascinta_)
A
A
A

VIRAL di linimasa media sosial suami istri bernama Muhamad Rafli Purnama dan Zahra Alzena asal Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, pergi umrah ke Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, dengan menggowes sepeda. Momen ini pun menjadi pusat perhatian warganet. 

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram milik pasangan suami istri ini @lintascinta_, Kamis (17/10/2024), mereka sampai di Arab Saudi setelah 200 hari lebih menggowes sepeda dari Tanah Air. 

Viral suami istri asal Cimahi pergi umrah gowes sepeda. (Foto: Instagram @lintascinta_)

Purnama Rafli dan Zahra Alzena akhirnya tiba di Tanah Suci Makkah dan Madinah setelah menuntaskan perjuangan panjang selama 7 bulan perjalanan.

Meski awalnya banyak mendapat cuitan negatif warganet, Rafli dan Zahra berhasil tiba setelah melalui 12 negara dengan total 10.000 kilometer. Dalam perjalanan suci ini, keduanya menggunakan sepeda buatan dalam negeri Indonesia. 

"Enggak pernah kepikiran sama sekali buat ada di titik ini. Perjalanan ini enggak akan bisa dibeli pakai apa pun atau bahkan juga enggak bisa keulang lagi. Enggak ada bandingannya sama apa pun," ungkap Zahra.

Rafli dan Zahra membagikan banyak momen dan perjuangan perjalanan hingga bisa menunaikan ibadah umrah melalui laman Instagram-nya tersebut. 

Halaman:
1 2
