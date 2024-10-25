Sahkah Shalat Tahajud yang Dilakukan Tanpa Tidur Terlebih Dahulu? Ini Penjelasannya

JAKARTA – Shalat tahajud adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam di malam hari. Shalat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar, disebut akan diganjar dengan pahala yang besar oleh Allah SWT.

Namun, kemudian muncul pertanyaan, apakah sah melaksanakan shalat tahajud bagi orang yang belum tidur sama sekali alias sedang begadang?

Ada pendapat kuat yang menyebut bahwa shalat sunnah yang dilakukan di malam hari tanpa kita tidur sama sekali bukan disebut sebagai shalat tahajud.

Dilansir dari laman Kementerian Agama, Imam Romli dalam karyanya Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj (Beirut, Darul Fikr: 1404 H) juz 2, halaman 131, menyebutkan :

وَيُسَنُّ (التَّهَجُّدُ) بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: ٧٩] وَلِمُوَاظَبَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ التَّنَفُّلُ لَيْلًا بَعْدَ نَوْمٍ

“Shalat tahajud disunnahkan dengan kesepakatan ulama berdasarkan firman Allah Taala: Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu (QS. Al-Isra’: 79) dan juga berdasarkan ketekunan nabi Muhammad SAW dalam melaksanakannya. Shalat tahajud adalah shalat sunnah di malam hari setelah tidur.”