Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Sahkah Shalat Tahajud yang Dilakukan Tanpa Tidur Terlebih Dahulu? Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |18:38 WIB
Sahkah Shalat Tahajud yang Dilakukan Tanpa Tidur Terlebih Dahulu? Ini Penjelasannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Shalat tahajud adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam di malam hari. Shalat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar, disebut akan diganjar dengan pahala yang besar oleh Allah SWT. 

Namun, kemudian muncul pertanyaan, apakah sah melaksanakan shalat tahajud bagi orang yang belum tidur sama sekali alias sedang begadang?

Ada pendapat kuat yang menyebut bahwa shalat sunnah yang dilakukan di malam hari tanpa kita tidur sama sekali bukan disebut sebagai shalat tahajud.

Dilansir dari laman Kementerian Agama, Imam Romli dalam karyanya Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj (Beirut, Darul Fikr: 1404 H) juz 2, halaman 131, menyebutkan :

وَيُسَنُّ (التَّهَجُّدُ) بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: ٧٩] وَلِمُوَاظَبَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ التَّنَفُّلُ لَيْلًا بَعْدَ نَوْمٍ

“Shalat tahajud disunnahkan dengan kesepakatan ulama berdasarkan firman Allah Taala: Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu (QS. Al-Isra’: 79) dan juga berdasarkan ketekunan nabi Muhammad SAW dalam melaksanakannya. Shalat tahajud adalah shalat sunnah di malam hari setelah tidur.” 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sholat Tahajud sholat tahajud
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180373//sholat-9bpl_large.jpg
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/330/3179727//sholat-3hNq_large.jpg
Ada Najis di Pakaian, Sholat Tetap Sah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/614/3178960//sholat_jumat-V4SB_large.jpg
Apa Hukumnya dalam Islam saat Laki-Laki Meninggalkan Sholat Jumat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178585//sholat-9VNW_large.jpg
Menelan Sisa Makanan saat Sholat, Ini Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177084//sholat-foBe_large.jpg
Sholat Sendirian di Masjid, Bolehkah Baca Niat Menjadi Imam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/618/3176683//sholat-9aTy_large.jpg
Niat Sholat Taubat Zina Arab, Latin, dan Terjemahannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement