Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Daftar 15 Huruf Ikhfa Beserta Contohnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |12:43 WIB
Daftar 15 Huruf Ikhfa Beserta Contohnya
Daftar 15 huruf ikhfa beserta contohnya. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sangat penting bagi umat Islam untuk dapat memahami ilmu tajwid. Hal nini agar bisa membaca ayat suci Alquran sesuai kaidah dan tidak mengubah maknanya.

Dalam ilmu tajwid, ada beberapa hukum bacaan. Salah satunya adalah ikhfa.

Ikhfa adalah hukum bacaan ilmu tajwid yang masuk bacaan nun mati. Ikhfa memiliki arti sembunyi atau samar secara bahasa. Sementara dari istilah, ikhfa berarti menyamarkan bacaan nun sukun (نْ) atau tanwin (ـًـــٍـــٌ ) jika bertemu huruf ikhfa.

Jika nun sukun (نْ) atau tanwin (ـًـــٍـــٌ ) bertemu huruf ikhfa, membacanya harus samar. Melafadzkan bacaan ikhfa sama seperti melafalkan bunyi "ng" dengan panjang dua harakat atau satu alif. Huruf ikhfa harus dibaca dengan dengung atau ghunnah.

Dibandingkan hukum yang lainnya, ikhfa paling banyak hurufnya yakni ada 15. Lalu apa saja huruf ikhfa? Berikut penjabarannya.

ت (ta), ث (tsa), ج (jim), د (dal) ذ (dzal), ز (zai), س (sin), ش (syin), ص (shod), ض (dhod), ط (tha), ظ (dzho), ف (fa), ق (qof), dan ك (kaf).

Berikut contoh bacaan ikhfa dalam ayat Alquran:

1. Surat Yasin Ayat 5

تَنْزِ

Surat Yasin Ayat 5 mengandung bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu huruf zai.

2. Surat Yasin Ayat 6

لِتُنْذِرَ

Surat Yasin Ayat 6 mengandung bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu huruf dzal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353//alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058//alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181481//alquran-anhC_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214//alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636//alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398//alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement