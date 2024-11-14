Daftar 15 Huruf Ikhfa Beserta Contohnya

JAKARTA - Sangat penting bagi umat Islam untuk dapat memahami ilmu tajwid. Hal nini agar bisa membaca ayat suci Alquran sesuai kaidah dan tidak mengubah maknanya.

Dalam ilmu tajwid, ada beberapa hukum bacaan. Salah satunya adalah ikhfa.

Ikhfa adalah hukum bacaan ilmu tajwid yang masuk bacaan nun mati. Ikhfa memiliki arti sembunyi atau samar secara bahasa. Sementara dari istilah, ikhfa berarti menyamarkan bacaan nun sukun (نْ) atau tanwin (ـًـــٍـــٌ ) jika bertemu huruf ikhfa.

Jika nun sukun (نْ) atau tanwin (ـًـــٍـــٌ ) bertemu huruf ikhfa, membacanya harus samar. Melafadzkan bacaan ikhfa sama seperti melafalkan bunyi "ng" dengan panjang dua harakat atau satu alif. Huruf ikhfa harus dibaca dengan dengung atau ghunnah.

Dibandingkan hukum yang lainnya, ikhfa paling banyak hurufnya yakni ada 15. Lalu apa saja huruf ikhfa? Berikut penjabarannya.

ت (ta), ث (tsa), ج (jim), د (dal) ذ (dzal), ز (zai), س (sin), ش (syin), ص (shod), ض (dhod), ط (tha), ظ (dzho), ف (fa), ق (qof), dan ك (kaf).

Berikut contoh bacaan ikhfa dalam ayat Alquran:

1. Surat Yasin Ayat 5

تَنْزِ

Surat Yasin Ayat 5 mengandung bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu huruf zai.

2. Surat Yasin Ayat 6

لِتُنْذِرَ

Surat Yasin Ayat 6 mengandung bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu huruf dzal.