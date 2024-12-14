Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Salah Baca Surat Al Fatihah, Sholat Jadi Batal?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |15:30 WIB
Salah Baca Surat Al Fatihah, Sholat Jadi Batal?
Salah baca Al Fatihah, sholat jadi batal? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Membaca Surat Al Fatihah termasuk salah satu rukun sholat. Namun, apakah jika salah membaca surat Al Fatihah sholat tetap sah?

Terkait hal ini, anggota Komisi Fatwa MUI KH Muhammad Alvi Firdausi menjelaskan, kesalahan secara sengaja di dalam membaca huruf yang tidak sesuai dengan makhrajnya dapat berpotensi menjadi penyebab batalnya bacaan surat Al Fatihah.

"Maka bacaan tersebut harus segera diperbaiki sebelum berpindah ke rukun berikutnya, yaitu ruku. Apabila perbaikan bacaan tidak dilakukan maka sholatnya terancam batal dan wajib mengulang," kata Kiai Alvi, melansir laman MUI, Sabtu (14/12/2024).

Ia menjelaskan, kesalahan yang tidak disengaja dalam membaca Al Fatihah ketika sholat telah dijelaskan oleh Imam Nawawi Al Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain. Menurut kitab tersebut, kesalahan bacaan yang disebabkan faktor lupa, tidak sengaja, tidak tahu atau kesalahan ringan yang tidak merubah makna maka sholatnya dianggap sah.

Ketidaksengajaan, lupa, ketidaktahuan dianggap terbebas dari mukallaf atau pembebanan syariat. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Albaqarah: 2: 286:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَاۚ

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184300/sholat-o3bm_large.jpg
Tata Cara Sholat Jenazah, Lengkap dengan Niat dan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183347/sholat-Thf8_large.jpg
Syarat dan Bacaan Niat Sholat Qashar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3182054/sholat-YxJv_large.jpg
Sholat Tahajud Berjamaah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180844/sholat-MjQr_large.jpg
Ragu Sudah Baca Al Fatihah, Sholat Perlu Diulang? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180373/sholat-9bpl_large.jpg
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/330/3179727/sholat-3hNq_large.jpg
Ada Najis di Pakaian, Sholat Tetap Sah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement