Perbedaan Bacaan Doa Qunut Imam dan Makmum

JAKARTA - Doa qunut merupakan bacaan yang disunnahkan dalam sholat, terutama saat sholat subuh atau witir di separuh akhir bulan Ramadhan.

Dalam praktiknya, ada sedikit perbedaan antara bacaan doa qunut yang dibaca oleh imam dan makmum. Berikut adalah penjelasannya:

1. Bacaan Doa Qunut untuk Imam

Imam yang memimpin sholat akan membaca doa qunut dengan lafadz lengkap. Jika sholat berjamaah, imam membaca doa qunut dengan suara yang jelas (jahr) agar dapat didengar oleh makmum.

Bacaan Doa Qunut (Imam):

Arab:

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

Latin:

Allahummaghfirlanaa fiiman hadait, wa’aafinaa fiiman ‘afait, watawallanaa fiiman tawallait, wa baarik lanaa fiimaa a’thait, wa qinaa syarra maa qadhait, fainnaka taqdhii walaa yuqdhaa ‘alaik, innahu laa yadzillu man waalait, walaa ya’izzu man ‘aadait, tabaarakta rabbanaa wata’aalait.

Artinya:

"Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kami keselamatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Peliharalah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pelihara. Berilah keberkahan bagi kami pada apa yang telah Engkau berikan. Lindungilah kami dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau menetapkan, dan tidak ada yang menetapkan atas-Mu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau tolong, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau."

2. Bacaan Doa Qunut untuk Makmum

Makmum yang mengikuti imam cukup mengucapkan “aamiin” setelah setiap bagian doa qunut yang dibaca oleh imam. Namun, jika makmum shalat sendirian atau dalam situasi tidak mendengar suara imam, ia dianjurkan untuk membaca doa qunut seperti biasa, sama seperti bacaan imam.