HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia, BPJPH Perkuat Ekosistem

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |14:37 WIB
Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia, BPJPH Perkuat Ekosistem
Kepala BPJPH Haikal Hasan (Dok BPJPH)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, berupaya memperkuat ekosistem guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk mewujudkannya.

"Kerja sama strategis dengan ESQ ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia," kata pria yang akrab disapa Babe Haikal tersebut dalam keterangan tertulis, Minggu (24/12/2024).

Ia menyebut, secara global industri halal terus berkembang. Bahkan angkanya ditaksir mencapai Rp20 ribu triliun.

"Menurut laporan CNBC awal Desember lalu, industri halal dunia terus tumbuh dan telah mencapai angka Rp 20.000 triliun. Hal ini merupakan peluang besar yang tidak boleh kita lewatkan. Apalagi BPJPH saat ini berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.

Sementara itu, pendiri ESQ Corporation, Ary Ginanjar megungkapkan komitmen pihaknya untuk mendukung pemerintah khususnya BPJPH dalam pengembangan ekosistem halal nasional. Itu karena produk halal merupakan kebutuhan penting masyarakat yang harus dipenuhi dengan baik dan terjamin kehalalannya.

Sertifikasi Halal, Warteg Jadi Makin Laris? 

"Makanan yang kita konsumsi memengaruhi cara berpikir, kesehatan, hingga keberkahan hidup," ucapnya.

