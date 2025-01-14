9 Alasan Isra Miraj Terjadi di Malam Hari

JAKARTA - Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Pada momen itu, Rasulullah SAW menerima perintah sholat secara langsung dari Allah SWT. Kejadian ini, sebagaimana disebutkan dalam Alquran, berlangsung pada waktu malam.

Banyak yang mempertanyakan alasan di balik pemilihan waktu malam untuk peristiwa agung ini. Menurut pandangan Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qisshatil Isra, terdapat sembilan alasan mengapa malam dipilih sebagai waktu Isra Miraj.

Berikut 9 alasan Isra Miraj terjadi pada malam hari, sebagaimana melansir laman NU Online, Rabu (15/1/2025):

1. Malam Waktu Ideal untuk Menyendiri dan Mengkhususkan Ibadah

Malam hari sering kali dianggap sebagai waktu terbaik untuk khalwah atau menyepi. Dalam suasana yang tenang, manusia cenderung lebih mudah berkonsentrasi, fokus, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menurut Ibnu Munir, malam memberikan kesempatan bagi seseorang untuk terbebas dari hiruk-pikuk duniawi, sehingga ibadah yang dilakukan menjadi lebih khusyuk dan penuh penghayatan. Oleh karena itu, Allah SWT memilih malam sebagai waktu untuk peristiwa Isra Miraj agar Rasulullah SAW dapat menjalani perjalanan spiritual ini dengan sepenuh jiwa tanpa gangguan duniawi.

2. Malam Berkaitan dengan Perintah Sholat

Sholat, yang menjadi salah satu inti dari peristiwa Isra Miraj, memiliki keterkaitan yang erat dengan waktu malam. Allah SWT berfirman :

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًاۙ

“bangunlah (untuk salat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil.”(Q.S Al-Muzzammil: 2)

Ayat ini menunjukkan malam adalah waktu yang dianjurkan untuk beribadah, khususnya sholat malam. Malam menciptakan suasana tenang, sehingga umat Islam dapat lebih khusyuk dalam menjalankan kewajiban ini. Dengan demikian, pemilihan waktu malam untuk Isra Miraj menggarisbawahi pentingnya hubungan spiritual melalui sholat.

3. Ujian Keimanan terhadap Hal-Hal Ghaib

Isra Miraj adalah peristiwa luar biasa yang melibatkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dilanjutkan dengan perjalanan ke langit.

Bagi sebagian orang, hal ini sulit diterima karena berada di luar jangkauan akal manusia. Peristiwa ini menjadi ujian bagi umat Islam untuk mempercayai hal-hal ghaib yang hanya dapat diyakini melalui iman. Orang-orang beriman yang percaya pada kejadian ini membuktikan ketulusan iman mereka, sementara orang-orang kafir yang tetap mengingkari menjadi semakin jauh dari kebenaran.