4 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Sholat

JAKARTA - Sholat merupakan tiang agama. Umat Islam menjalankan sholat untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Sebelum melaksanakan ibadah sholat, butuh persiapan fisik dan mental agar sah dan diterima di sisi Allah.

Berikut empat hal penting yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan sholat, sebagaimana melansir laman Muhammadiyah, Minggu (26/1/2025):

1. Waktu Sholat

Sholat fardu harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan syariat. Pelaksanaan sholat di luar waktunya dianggap tidak sah. Dasar hukum ini terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 103, yang mengingatkan umat Islam untuk menjaga ketepatan waktu dalam beribadah.

Namun, terdapat pengecualian bagi orang yang lupa atau tertidur sehingga melewatkan waktu sholat. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah mengajarkan bahwa ketika seseorang terbangun atau teringat, ia wajib segera mengerjakan sholat yang terlewat tersebut. Waktu ingat atau bangun itulah yang dianggap sebagai waktu pelaksanaan sholat bagi mereka.

2. Tutup Aurat

Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang akan sholat. Sholat tidak akan sah jika aurat dibiarkan terbuka. Ketentuan ini berdasarkan QS. Al-A’raf ayat 31, yang memerintahkan umat Islam untuk menutup aurat ketika masuk masjid, yang bermakna juga saat melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan iktikaf.

Menutup aurat tidak hanya menjadi syarat sah sholat, tetapi juga merupakan wujud penghormatan seorang hamba kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pastikan aurat tertutup dengan sempurna sebelum memulai sholat.

3. Suci Badan, Pakaian, dan Tempat Sholat

Kesucian adalah syarat mutlak dalam pelaksanaan sholat. Sebelum sholat, pastikan bahwa badan, pakaian, dan tempat salat bebas dari najis hissiah (najis yang tampak). QS. Al-Baqarah ayat 222 menegaskan pentingnya kesucian dalam beribadah, karena Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan diri.