Huruf Alif Lam Qomariah Cara Membaca dalam Ilmu Tajwid

HURUF Alif Lam Qomariah cara membaca dalam ilmu tajwid jadi pembahasan menarik kali ini. Umat Muslim tentu akan menemui hukum bacaan tersebut saat mempelajari ilmu tajwid.

Menurut Lathifah, pada bukunya yang berjudul Junior Mudah Belajar Tajwid, alif lam qamariyah adalah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf qomariah, sehingga huruf lam (ال) dibaca secara jelas.

Terdapat 14 huruf Alif Lam Qomariah, yaitu ba (ب), jim (ج), kha (ح), kho (خ), ‘ain (ع), ghoin (غ), fa (ف), qof (ق), kaf (ك), mim (م), wawu (و), hamzah (ء), ha (ه), dan ya (ي).

Ciri-ciri Alif Lam Qomariah

Menurut Rachmat dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Agama Islam untuk Siswa SMP kelas VII, ada empat ciri-ciri Alif Lam Qomariah.

1. Huruf alif lam di suatu ayat memiliki harakat sukun (mati).

2. Huruf alif lam akan dibaca jelas (izhar).

3. Huruf setelah “al” tidak memiliki harakat tasydid.

Contoh Bacaan Alif Lam Qomariah

Berikut contoh bacaan Alif Lam Qomariah yang bisa dipahami dan dipelajari.

1. Alif Lam Qomariah bertemu huruf ك (Kaf)

Surat Al Baqarah ayat 2

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَۙ

Dzaalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallilmuttaqiin.

Artinya: Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,

2. Alif Lam Qomariah bertemu huruf م (Mim)

Surat Ali Imran ayat 9

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

Latin: Innallaaha laa yukhliful mii'aad

3. Alif Lam Qomariah bertemu huruf و (wawu)

Surat Ali Imran ayat 8

اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

Latin: Innaka antal wahhaab

4. Alif Lam Qomariah bertemu hurufه (Ha)

Surat At Takatsur ayat 1

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُۙ

Latin: Al haakumut takaatsur

5. Alif Lam Qomariah bertemu huruf ي (Ya)

Surat At Takatsur ayat 5

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِۗ

Latin: Kallaa lau ta'lamuuna 'ilmal yaqiin.