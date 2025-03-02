15 Hal yang Harus Dilakukan Selama Bulan Suci Ramadhan

Ilustrasi Bulan Ramadhan dan 15 hal yang harus dilakukan/Foto: FreePik

SEBANYAK 15 hal yang harus dilakukan selama Bulan Suci Ramadhan. Tujuan utama sdalah agar mendapatkan hidangan melimpah dari Allah SWT.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia dengan banyak kebaikan dan keberkahan. Merupakan kesempatan bagi seorang hamba untuk menjemput hidangan Allah. Targetnya dalah memperbaiki hubungan dengan Allah 'azza wajalla.

Hal ini sangat penting untuk proses kehidupan seorang hamba, baik kehidupannya di masa lalu (akan dimaafkan) dan kehidupannya di masa depan (akan dimuliakan).

Berikut 15 hal yang harus dilakukan di bulan ramadhan agar kita mendapatkan hidangan yang melimpah dari Allah SWT.

1. Tidur jam 11 malam (pukul 23.00) hal ini bertujuan agar lebih banyak membersamai malam penuh keagungan.

2. Bangun jam 03.00 lalu makan sahur walau hanya minum seteguk air, karena di dalam sahur ada keberkahan.

3. Dirikanlah sholat malam (tarawih, tahajud, witr).

4. Luangkan lah waktu untuk bermunajat kepada Allah, yaitu 15 menit sebelum adzan Subuh.

5. Mandi sebelum Subuh, badan lebih sehat.

6. Utamakan shalat qobliyah subuh, jangan sampai tertinggal. Karena shalat qobliyah subuh pahalanya ialah dunia dan seisinya.

7. Lanjut shalat Subuh berjamaah di masjid.

8. Lanjutkan dzikir/baca Qur'an/dengar kuliah subuh sampai waktu syuruq

9. Lakukanlah shalat syuruq 2 raka'at karena itu pahalanya sama dengan umroh dan haji

10. Lakukanlah shalat Dhuha walau hanya 2 raka'at, karena sholat Dhuha adalah sedekah kita kepada tubuh kita. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma Baarik Li Ummatii Fii Bukuriha (Ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari mereka).