Dzikir dan Doa Setelah Sholat Dhuha Ramadhan lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya

Dzikir dan doa setelah sholat Dhuha Ramadhan lengkap dengan arab, latin, dan artinya/Foto: FreePik

DZIKIR dan doa setelah sholat Dhuha Ramadhan lengkap dengan Arab, Latin, dan arti jadi bacaan yang perlu diamalkan oleh Muslim.

Sholat Dhuha merupakan salah satu sholat sunnah yang bisa dikerjakan di pagi hari mulai waktu matahari naik hingga sebelum waktu dzuhur.

Adapun sholat Dhuha ini bisa dikerjakan minimal dua rakaat dan maksimal delapan rakaat. Sholat ini pun juga jadi salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (كَانَ رسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي الضُّحى أَرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat Dhuha sebanyak empat rakaat dan menambah seperti yang dikehendaki oleh Allah.” (HR. Muslim). [HR. Muslim, no. 719, 79]

Bacaan Dzikir Setelah Sholat Dhuha

Setelah mengerjakan sholat Dhuha, ada baiknya untuk Muslim duduk sejenak dengan melakukan berdzikir dan berdoa. Berikut bacaan dzikir dan doa setelah sholat Dhuha.

1. Membaca Istighfar

Arab: أَسْتَغْفِرُ اللهَ اْلعَظِيْمِ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ اْلعَظِيْمِ لَايَغْفِرُالذُّ نُوْبَ اِلَّااَنْتَ فَاغْفِرْلَنَا مَغْفِرَتً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنَااِنَّكَ اَنْتَ اْلغَفُوْرُالرَّحِيْ­م

Latin: Astaghfirullahal 'adhiim min kulli dzanbil 'adhiim, laa yaghfirudz dzunuuba illa anta faghfirlanaa maghfiratin min 'indika warhamnaa innaka antal ghafuurur rahiim.

Artinya: Ya Allah Yang Maha Agung ampunilah aku dari segala dosa yang besar. Tidak ada yang akan mengampuni dari segala dosaku kecuali Engkau ( Allah ). Maka ampunilah aku dengan segala ”Maghfiroh-MU”. Dan kasihanilah aku, sesungguhNya Engkau Maha pengampun lagi Maha pengasih

2. Membaca Hauqolah

لا حول ولا قوة إلا بالله

Latin: Laa haula wa laa quwwata illaa billahil 'aliyyil 'adhiim

Artinya: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah SWT.