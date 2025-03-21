Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, Sholat Hari Ini 2025 Lengkap

JAKARTA - Jadwal imsakiyah, buka puasa, sholat hari ini 2025 lengkap penting diketahui Muslim. Umat Muslim telah memasuki hari ke-22 Ramadhan 1446 Hijriah pada Jumat, 21 Maret 2025. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di sisa bulan Ramadhan ini. Berbagai hal pun bisa dilakukan, seperti membaca Alquran ataupun mengikuti kajian.

Selain itu, jadwal Imsak, buka puasa, dan sholat juga penting untuk diketahui. Dengan tujuan agar pelaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan maksimal dan tidak mengganggu rutinitas harian.

1. Doa Niat Puasa

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."

2. Doa Buka Puasa Ramadhan

1. Doa Buka Puasa Sesuai Sunnah

Mengutip buku Doa-Doa Mustajaban karya Abu Qablina, berikut doa buka puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW,

ذَهَبَ الظّـَمَأُ وَابْتَلّـَتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Latin: Dzahabazh zhoma'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah.

Artinya: "Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan, jika Allah menghendaki."

2. Doa Buka Puasa Versi Kedua

Doa berikut ini populer dibaca masyarakat ketika berbuka puasa. Namun, lafaz ini tidak terdapat dalam kitab hadits mana pun sehingga dinyatakan dhaif.

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

Latin: Allahumma laka shumtu wabika amantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar rahimin

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dengan rizqi-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang".