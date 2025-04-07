Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Niat Puasa Syawal dan Senin-Kamis Boleh Digabung?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |13:44 WIB
Niat Puasa Syawal dan Senin-Kamis Boleh Digabung?
Niat Puasa Syawal dan Senin-Kamis Boleh Digabung? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Umat Islam disunnahkan untuk menjalankan ibadah puasa Syawal. Puasa Syawal disebut menjadi pelengkap ibadah selama bulan Ramadhan. 

Puasa Syawal dilaksanakan secara 6 hari. Umat Islam bisa menjalankan puasa Syawal selama 6 hari berturut-turut atau menjalankannya secara terpisah. 

Saat puasa Syawal, ada pula puasa sunnah lainnya yang bisa dilaksanakan umat Islam yakni puasa Senin-Kamis. 

1. Niat Puasa Syawal dan Senin-Kamis Boleh Digabung?

Saat menjalankan puasa Syawal pada hari Senin atau Kamis, apakah niatnya bisa digabung? 

Melansir laman Kemenag, menurut para ulama, menggabungkan niat puasa Syawal dengan niat puasa hari Senin atau hari Kamis hukumnya adalah boleh dan sah. 

Hal ini lantaran puasa Syawal dan puasa Senin-Kamis memiliki kesamaan dalam jenis dan bentuk ibadahnya, yaitu keduanya sama-sama berupa ibadah puasa sunnah. Keduanya boleh digabung dan dilakukan secara bersamaan.

2. Niat Puasa Syawal 

Niat puasa Syawal adalah hal yang sangat penting. Niat puasa Syawal bisa dikerjakan pada malam hari, ketika makan sahur, hingga batasnya sebelum masuk waktu Sholat Subuh.

Berikut ini bacaan niat puasa Syawal:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ الشَّوَّالِ لِلهِ تَعَالَى

Arab Latin: Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i sunnatis Syawwali lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku berniat puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah Ta'ala." 

 

Halaman:
1 2
