DOA HARIAN

5 Doa Lulus Ujian, Bisa Diamalkan Umat Muslim

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |13:27 WIB
5 Doa Lulus Ujian, Bisa Diamalkan Umat Muslim
5 Doa Lulus Ujian, Bisa Diamalkan Umat Muslim (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA -  Bacaan 5 doa lulus ujian perlu diketahui kaum muslim. Hal ini agar ujian bisa dikerjakan dengan lancar dan lulus dengan nilai yang baik.

Dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, dapat memberikan ketenangan. Ini bisa membuat pikiran menjadi lebih jernih saat mengerjakan soal ujian. 

Berikut 5 doa agar lulus ujian, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (15/4/2025): 

1. Doa Sebelum Ujian

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Arab latin: Rabbish-rohli shodrii, wa yassir-lii amri, wahlul 'uqdatammin-lisaani, yafqahu qauli. 

Artinya: "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku." (QS Thaha: 25–28)

2. Doa Sebelum Mengerjakan Soal Ujian

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

Arab latin: Robbanaa aatinaa milladunka rohmatan, wahayyi' lanaa min amrinaa rosyadaa.

Artinya: "Ya Tuhanku, berikanlah kepada kami rahmat-Mu, dan sempurnakan atas kami petunjuk yang benar dalam urusan kami." (QS Al Kahfi (18): 10)

3. Doa Menjalani Ujian

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اْلمَخْزُوْنِ وَاْلمَكْنُوْنِ يَا بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ يَا ذَا اْلجَلاَلِ وَاْلِإكْرَامِ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِيْ وَتَرْحَمَنِي وَأَنْ تَجْعَلَ لِيْ مِنْ أَمْرِيْ فَرْجًا وَمَخْرَجًا وَأَنْ تَرْزُقَنِيْ مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لاَ أَحْتَسِبُ

Arab latin: Allahumma inni as-aluka bismikal makhzuni wal maknuni. Ya badi'as samawati wal ardli. Ya zaljalali wal ikram an taghfirali dzanbi wa tarhamani wa an taj'ala li min amri farjan wa makhrajan wa an tarzuqoni min hautsu ahtasibu wa min haitsu la yahtasibu.

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu dengan asma-Mu yang tersimpan dan tersembunyi, Wahai Pencipta langit dan bumi, Pemilik keagungan dan kemuliaan, ampunilah dosaku, sayangilah aku, jadikan dalam segala urusanku kebahagiaan dan jalan keluar, dan karuniakan padaku rizki dari yang aku perhitungkan dan rizki yang tidak aku perhitungkan." 

 

