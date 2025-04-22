Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa yang Bagus Setelah Sholat Dhuha, Jangan Lupa Dibaca

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |11:17 WIB
Doa yang Bagus Setelah Sholat Dhuha, Jangan Lupa Dibaca
Doa yang Bagus Setelah Sholat Dhuha, Jangan Lupa Dibaca (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sholat dhuha merupakan salah satu ibadah sunnah yanhg dianjurkan untuk diamalkan umat Islam. Sholat dhuha memiliki sejumlah keutamaan. Selain itu, jangan lupa untuk membaca doa setelah sholat dhuha. 

Sholat dhuha memiliki sejumlah keutamaan, terutama sebagai amalan pembuka rezeki dan bentuk syukur kepada Allah SWT. Usai menjalan ibadah, umat Islam dianjurkan untuk memanjatkan doa. Hal ini agar mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah SWT. 

Berikut bacaan doa yang bagus setelah sholat dhuha, sebagaimana dihimpun Okezone pada Selasa (22/4/2025): 

1. Doa Mohon Ampun dan Rahmat 

Setelah menunaikan sholat dhuha, umat muslim dianjurkan memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Selain itu, kaum muslim juga bisa memanjatkan doa agar diberikan rahmat oleh Allah SWT. 

رب اغْفِرلي وَارْحَمْنِى واجبرني وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِى وَاهْدِنِى وَعَافِنِى وَاعْفُ عَنِّى

Robbighfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa'aafinii wa'fu 'annii.

Artinya: "Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki, dan petunjuk untukku."

2. Doa Mohon Rezeki 

Sholat dhuha memiliki keutamaan untuk meminta kelancaran rezeki. Karena itu, setelah sholat, bacalah doa untuk dimudahkan rezeki dan segala urusan. 

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الضُّحَآءَ ضُحَاءُكَ وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ
اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ رِزْقِى فِى السَّمَآءِ فَأَنْزِلْهُ وَاِنْ كَانَ فِى اْلاَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَاِنْ كَانَ مُعَسَّرًا فَيَسِّرْهُ وَاِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَاِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَاءِكَ وَبَهَاءِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنِىْ مَآاَتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

Allahumma innad-duhaa'a duhaa'uka wal bahaa'a bahaa'uka wal jamaala jamaaluka wal quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal 'ismata 'ismatuka.

Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhu, wa in kaana fil ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu'assiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba'iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa'ika wa bahaa'ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa ataita 'ibaadakash-shalihiin.

 

