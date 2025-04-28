Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bacaan Tajwid Surat An Nur Ayat 11-13

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |17:00 WIB
JAKARTA - Bacaan tajwid surat An Nur ayat 11-13 penting diketahui. Surah An Nur artinya "Cahaya" dan secara umum membahas aturan-aturan sosial dan moral dalam masyarakat Islam, adab pergaulan, serta pentingnya menjaga kehormatan diri.

Allah menegaskan bahwa yang membawa fitnah terhadap Aisyah adalah kelompok dari kalangan umat Islam sendiri. Setiap orang yang terlibat akan mendapat balasan dan yang paling besar andilnya akan mendapat azab besar.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (28/4/2025), Okezone telah merangkum bacaan tajwid surat An Nur ayat 11-13, sebagai berikut.

Bacaan Tajwid Surat An Nur Ayat 11-13

Surah An-Nur (24): Ayat 11-13

Ayat 11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۖ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

