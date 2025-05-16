Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Hukum Tajwid Al Isra Ayat 17

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 16 Mei 2025 |14:52 WIB
Bacaan Hukum Tajwid Al Isra Ayat 17
Bacaan Hukum Tajwid Al Isra Ayat 17 (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hukum tajwid Al Isra ayat 17 layak diketahui. Ayat ini mengingatkan banyak generasi sebelum umat Nabi Muhammad sejak kaum Nabi Nuh yang dibinasakan Allah karena mendustakan kebenaran dan berbuat maksiat.

Ini menjadi peringatan keras bagi orang-orang Quraisy dan siapa pun yang menyombongkan diri dan menolak ajaran Nabi Muhammad, bahwa mereka bisa mengalami nasib yang sama. Penegasan bahwa Allah mengetahui seluruh dosa hamba-Nya, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (16/5/2025), Okezone telah merangkum tajwid Al Isra ayat 17, sebagai berikut.

Tajwid Al Isra Ayat 17

وَكَمْ أَهْلَكْنَا

Ikhfa' Haqiqi pada مْ أَ: huruf mim sukun bertemu hamzah (أ), dibaca samar.

