HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Jamaah Indonesia Buka Suara soal Layanan Transportasi di Pelaksanaan Haji 2025: Lancar Tanpa Kendala

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |16:15 WIB
Jamaah Indonesia Buka Suara soal Layanan Transportasi di Pelaksanaan Haji 2025: Lancar Tanpa Kendala
Bus Shalawat jadi andalan jamaah haji untuk bepergian ke Masjidil Haram. (Foto: MCH 2025)
MAKKAH Jamaah Indonesia kelompok terbang (Kloter) JKG-02 Ibnu Hajar Al Haitami puas dengan layanan transportasi yang didapat selama pelaksanaan haji 2025. Ia menilai tak mengalami kendala berarti, khususnya saat berada di Kota Makkah.

“Alhamdulillah tidak ada kendala. Dari Madinah ke Makkah semuanya lancar,” kata Ibnu kepada tim Media Center Haji 2025 di Makkah.

1. Bus Shalawat Jadi Andalan

Bus Shalawat menjadi andalan jamaah untuk bepergian ke Masjidil Haram. (Foto: MCH 2025)

Selama berada di Makkah, bus shalawat merupakan alat transportasi andalan Ibnu untuk mengantarkan bolak-balik ke Masjidil Haram. Berhubung tinggal di sektor 3 Makkah, Ibnu biasa menggunakan bus nomor 9 dan turun serta berangkat dari terminal Syib Amir.

“Untuk bus shalawat kami biasanya naik dari Syib Amir bus nomor 9. Dari pertama di Makkah, kami mondar-mandir untuk salat fardhu di Masjidil Haram tak pernah ada kendala. Berangkat dari hotel atau Masjidil Haram selalu aman,” lanjut Ibnu yang berangkat ke tanah suci dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Jamaah haji juga tidak perlu merogoh kocek karena bus shalawat gratis alias tidak dipungut biaya. Tercatat ada 27 rute bus shalawat yang mengakomodir seluruh jamaah haji Indonesia yang tinggal di 10 sektor Makkah.

2. Apresiasi untuk Petugas Haji

Ibnu juga memberi apresiasi kepada petugas haji yang berjibaku memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji. Dari sekian layanan petugas haji, bimbingan ibadah paling berkesan di benak Ibnu.

 

Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
