Seluruh Jamaah Haji yang Tertunda Terbang Imbas Perang Timur Tengah Nyaman dan Aman di Jeddah

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |23:20 WIB
Seluruh Jamaah Haji yang Tertunda Terbang Imbas Perang Timur Tengah Nyaman dan Aman di Jeddah
Hilman Latief memastikan jamaah kloter SUB 43 dan 44 dalam kondisi aman dan nyaman. (Foto: MCH 2025)
JEDDAH – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief memastikan seluruh jamaah haji yang tertunda terbang imbas perang Timur Tengah nyaman dan aman di Jeddah, Arab Saudi. Setelah pesawat Saudia Airlines yang akan membawa mereka dipastikan batal berangkat ke Tanah Air, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) langsung menempatkan jamaah ke beberapa hotel transit di Jeddah.

“Alhamdulillah, jamaahnya sudah ditempatkan dengan aman di hotel-hotel di Jeddah sambil menunggu kabar selanjutnya dari maskapai. Hingga kini belum ada jadwal terbaru, tapi insya Allah segera diberangkatkan setelah rotasi pesawat memungkinkan,” kata Hilman Latief kepada tim Media Center Haji 2025 di Makkah, Selasa (24/6/2025).

1. Dua Kloter Terdampak

Sebanyak dua kelompok terbang (Kloter) yang terdampak eskalasi perang Timur Tengah adalah SUB 43 dan 44. SUB 43 dijadwalkan berangkat dari Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi ke Surabaya pada Selasa (24/6/2025) pukul 01.50 WIB. Sementara SUB 44 dijadwalkan take off dari bandara yang sama pukul 03.10 WIB.

Jamaah haji Indonesia yang tertunda terbang sudah beristirahat di hotel transit Jeddah. (Foto: MCH 2025)
Jamaah haji Indonesia yang tertunda terbang sudah beristirahat di hotel transit Jeddah. (Foto: MCH 2025)

Total dari dua kloter di atas ada 760 jamaah haji Indonesia yang tertunda kepulangannya. Hilman Latief memastikan kepulangan dua kloter ini dalam kondisi baik-baik saja dengan berkoordinasi bersama beberapa pihak.

“Koordinasi terus kita lakukan dengan KJRI, KBRI, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, serta para penyedia layanan (syarikah). Kami juga sedang mempersiapkan fase pemulangan dari Madinah yang akan dimulai pada 26 Juni 2025,” kata Dirjen berusia 49 tahun ini.

2. Ratusan Ribuan Jamaah Haji Indonesia Masih di Arab Saudi

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Selasa (24/6/2025) pukul 23.00 WIB, tercatat 90.797 jamaah sudah tiba di Tanah Air. Jumlah ini baru 44,38 persen dari total jamaah haji reguler Indonesia.

 

