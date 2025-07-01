HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Jadwal Kepulangan Jamaah Haji Indonesia dari Bandara Madinah, Rabu 2 Juli 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |21:51 WIB
Jadwal Kepulangan Jamaah Haji Indonesia dari Bandara Madinah, Rabu 2 Juli 2025
Jamaah haji Indonesia saat menaiki mobil golf di Bandara Madinah. (Foto: PPIH Daker Bandara)
MADINAH – Sebanyak 18 kelompok terbang (Kloter) yang berisikan jamaah haji Indonesia akan bertolak ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Arab Saudi pada Rabu, 2 Juli 2025. Kloter pertama yang tiba di Bandara Madinah adalah JKS 44 pada Rabu 2 Juli 2025 pukul 01.15 Waktu Arab Saudi (WAS).

Menggunakan pesawat Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV-5390, kloter JKS 44 akan take off dari Bandara Madinah pukul 05.15 WAS. Menampung 442 jamaah dan petugas haji, mereka dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu 2 Juli 2025 pukul 19.15 WIB.

1. Rincian Jadwal Kepulangan Jamaah Haji Indonesia

Rabu 2 Juli 2025

JKS 44 Berangkat Pukul 05.15 WAS, Tiba Rabu 2 Juli 2025 Pukul 19.15 WIB

JKS 45 Berangkat Pukul 06.55 WAS, Tiba Rabu 2 Juli 2025 Pukul 20.55 WIB

JKG 51 Berangkat Pukul 08.55 WAS, Tiba Rabu 2 Juli 2025 Pukul 22.55 WIB

BTH 19 Berangkat Pukul 10.05 WAS, Tiba Rabu 2 Juli 2025 Pukul 23.25 WIB

SOC 70 Berangkat Pukul 11.00 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 Pukul 04.30 WIB

JKG 49 Berangkat Pukul 13.05 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 Pukul 06.05 WIB

KNO 18 Berangkat Pukul 15.10 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 Pukul 06.10 WIB

SOC 71 Berangkat Pukul 16.05 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 Pukul 09.05 WIB

SUB 70 Berangkat Pukul 19.10 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 12.25 WIB

UPG 31 Berangkat Pukul 19.45 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 15.05 WIB

BTJ 6 Berangkat Pukul 20.10 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 Pukul 08.20 WIB

PLM 16 Berangkat Pukul 20.35 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 Pukul 12.30 WIB

SOC 72 Berangkat Pukul 21.30 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 Pukul 14.10 WIB

Kamis, 3 Juli 2025

KJT 20 Berangkat Pukul 01.20 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 Pukul 15.40 WIB

PDG 12 Berangkat Pukul 02.00 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 Pukul 15.10 WIB

SUB 71 Berangkat Pukul 03.05 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 Pukul 20.20 WIB

SOC 73 Berangkat Pukul 03.50 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 Pukul 21.20 WIB

SUB 72 Berangkat Pukul 04.15 WAS, Tiba Kamis 3 Juli 2025 Puku 21.30 WIB

 

