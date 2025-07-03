HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Menag Nasaruddin Umar Umrah Bareng Presiden Prabowo, Doakan Keberkahan bagi Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |10:53 WIB
Menag Nasaruddin Umar Umrah Bareng Presiden Prabowo, Doakan Keberkahan bagi Indonesia
Nasaruddin Umar menjalani umrah bareng Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Istana)
MAKKAH – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjalani umrah bareng Presiden Prabowo Subianto di Masjidil Haram, Makkah pada Kamis (3/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin Umar mendoakan keberkahan bagi bangsa Indonesia.

"Alhamdulillah kita bersama Presiden Republik Indonesia mendapatkan kesempatan yang mulia dari Allah SWT. Semoga kita berkah pada hari ini, bangsa kita di Tanah Air menjadi bangsa yang diridhoi oleh Allah SWT," kata Nasaruddin.

Presiden Prabowo Subianto saat menjalani tawaf di Masjidil Haram. (Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Istana)
Presiden Prabowo Subianto saat menjalani tawaf di Masjidil Haram. (Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Istana)

"Semoga insya Allah Indonesia pada masa yang akan datang menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, dan dapat tercapai cita-cita bangsa kami,” lanjut menteri berusia 66 tahun ini.

Presiden Prabowo dan Menag Nasaruddin Umar umrah bareng sejumlah pejabat Tanah Air. Sebut saja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi Indonesia dan Kepala BKPM Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf.

1. Doakan Presiden Prabowo

Tak hanya bangsa Indonesia, Nasaruddin juga mendoakan Presiden Prabowo terus diberikan kesehatan. Presiden Prabowo memiliki banyak rintangan ke depan demi memajukan bangsa Indonesia.

"Ya Allah berkahilah bangsa kami semuanya, berkahilah Presiden kami, dan Insya Allah kita akan kembali ke sini dalam keadaan sehat wal’afiat," harap Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

 

