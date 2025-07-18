Cara Mengamalkan Ayat Kursi agar Rezeki Lancar

JAKARTA - Mengamalkan Ayat Kursi tak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi menjadi salah satu bentuk ikhtiar yang dipercaya dapat membawa kelancaran rezeki.

1. Ayat Kursi

Dalam ajaran Islam, setiap ayat dalam Alquran memiliki keutamaan tersendiri. Ayat Kursi yang merupakan QS Al-Baqarah: 255 disebut sebagai ayat paling agung karena maknanya yang sangat dalam tentang kekuasaan, keesaan, dan penjagaan Allah terhadap hamba-Nya.

Berikut ini bacaan Ayat Kursi dalam tulisan Arab, Latin, dan artinya:

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيم

allāhu lā ilāha illā huw, al-ḥayyul-qayyụm, lā ta`khużuhụ sinatuw wa lā na`ụm, lahụ mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, man żallażī yasyfa’u ‘indahū illā bi`iżnih, ya’lamu mā baina aidīhim wa mā khalfahum, wa lā yuḥīṭụna bisyai`im min ‘ilmihī illā bimā syā`, wasi’a kursiyyuhus-samāwāti wal-arḍ, wa lā ya`ụduhụ ḥifẓuhumā, wa huwal-‘aliyul-‘aẓīm

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia Yang Hidup Kekal lagi dan terus menerus mengurus makhluk-makhluk-Nya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. kepunyaan-Nya apa yang ada di langit serta di bumi. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin dari-Nya. Allah mengetahui apa-apa saja yang ada di hadapan mereka serta di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa saja ilmu Allah selain apa yang dikehendaki oleh Allah. Kursi Allah meliputi langit serta bumi dan Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

2. Keutamaan Ayat Kursi dalam Menarik Rezeki

Mengamalkan Ayat Kursi secara rutin dapat mendatangkan keberkahan hidup, termasuk dilancarkannya rezeki. Berikut beberapa cara mengamalkan ayat kursi agar rezeki lancar:

1. Dibaca Setelah Sholat Fardhu

Dilansir dari NU Online, Jumat (18/7/2025), Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ

Artinya : Barang siapa yang membaca Ayat Kursi tiap usia sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain - belum datangnya - kematian. (HR. An-Nasa'i dalam Al-Yaum wa Al-Lailah: 10).

Membaca Ayat Kursi setelah sholat fardhu (wajib) merupakan amalan berpahala besar. Dengan membaca Ayat Kursi usa melaksanakan sholat fardhu maka dimudahkan segala urusan dunia, termasuk rezeki.