Manfaat Al-Fatihah untuk Diri Sendiri, Jauhkan dari Perilaku Buruk

Manfaat Al-Fatihah untuk diri sendiri perlu diketahui umat Islam. Hal ini karena ada sejumlah manfaat dari membaca Surat Al-Fatihah.

Al-Fatihah merupakan surat pembuka dari Alquran. Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat.

Surat Al-Fatihah berisi pujian kepada Allah SWT. Tak hanya itu, surat ini juga mengandung perintah untuk menyembah dan memohon pertolongan Allah SWT.

Surat Al-Fatihah juga sering dibacakan untuk dihadiahi kepada orang lain. Namun, sebenarnya surat ini juga bisa dikirim untuk diri sendiri.

Ada manfaat yang bisa didapat dari membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Berikut penjelasannya, sebagaimana melansir laman Cahaya Hati, Kamis (21 Agustus 2025):

1. Sebagai Obat

Mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri juga dapat berfungsi sebagai obat. Itu karena surat ini juga menyandang julukan asy-syifa atau penyembuh. Oleh karena itu, menghadiahi Al-Fatihah akan menyembuhkan penyakit hati dan memberi keringanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

2. Jauhkan dari Perilaku Buruk

Manfaat membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri yaitu menjauhkan dari perilaku buruk. Itu lantaran perilaku buruk dapat terjadi di sekitar tanpa terduga. Umat muslim bisa menghindari perilaku buruk dengan menghadiahi diri dengan Al-Fatihah.

3. Buat Jin dan Setan Marah

Khususon Al-Fatihah untuk diri akan membuat jin dan setan marah. Selama Surat Al-Fatihah mengalun, jin dan setan akan merasa panas dan tersiksa, sehingga akhirnya keluar dari tubuh.