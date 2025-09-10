Tutup Penyelenggaraan Haji, Kemenag Sabet Indeks Sangat Memuaskan dari Jamaah

BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) 2025. Hasilnya, Kementerian Agama (Kemenag) yang menutup tugas penyelenggaraan haji mendapatkan skor 88,46 atau kategori Sangat Memuaskan.

"Alhamdulillah hari ini kita sudah mendengar bersama, bahwa Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia 2025 mencapai angka 88,46. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 88,20. Kita semua patut bersyukur atas capaian ini," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Kemenag mendapatkan hasil sangat memuaskan dari jamaah haji Indonesia. (Foto: Kementerian Agama)

1. Apresiasi Petugas Haji

Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan cermin pengakuan jamaah atas kerja keras petugas. “Indeks ini bukan sekadar angka. Di balik setiap poin, ada senyum, ada haru, dan ada pengakuan atas kerja keras kita semua,” kata Menag Nasaruddin Umar.

"Insya Allah visi kita untuk membuat jamaah tersenyum sejak awal keberangkatan, saat penyelenggaraan serta saat pulang ke tanah air, sudah tercapai. Ini terlihat dari Indeks yang tadi dipaparkan," lanjut menteri asal Bone, Sulawesi Selatan ini.

2. Kemenag Tutup Penyelenggaraan Haji

Tahun ini, rilis IKJHI menjadi penanda historis karena merupakan survei terakhir bagi Kementerian Agama dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara haji. Setelah 14 kali survei dilaksanakan sejak 2010, peran penyelenggara haji selanjutnya akan diemban Kementerian Haji dan Umrah.

“Kemenag mengakhiri tugas penyelenggaraan haji dengan indeks sangat memuaskan dari jemaah. Angka 88,46 adalah pondasi kuat, warisan terbaik yang kita serahkan untuk terus membangun layanan haji yang lebih baik," kata Menag Nasaruddin Umar.

3. Proses Penilaian

Survei IKJH 2025 ini melibatkan 14.400 responden, terdiri dari 6.400 jamaah haji gelombang I dan 8.000 jamaah haji gelombang II. Terdapat beberapa cara pengumpulan data yang dilakukan. Pertama, jamaah mengisi kuesioner secara mandiri (self enumeration), di mana jamaah menilai berdasarkan persepsi tentang kualitas berbagai pelayanan yang di terima.

Kedua, tim peneliti juga melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data kualitatif dan memperkaya informasi, serta mengetahui fasilitas dan proses pelayanan yang diterima jemaah. Pengamatan sendiri dilakukan di tujuh titik, yaitu: Bandara Madinah kedatangan, Bandara Jeddah kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra Armuzna, Armuzna, Makkah Pasca Armuzna, serta Madinah Gelombang 2.

Penilaian dilakukan terhadap 10 aspek pelayanan, yaitu: Transportasi Bus Shalawat, Transportasi Bus Antarkota, Petugas Haji, Ibadah, Konsumsi Non Armuzna, Layanan Lainnya (umum), Akomodasi Hotel, Konsumsi Armuzna, Transportasi Bus Armuzna, dan Akomodasi Tenda.

Dari 10 aspek layanan yang disurvei, tujuh di antaranya meningkat, termasuk layanan ibadah yang mencapai 89,45 (Sangat Memuaskan). “Ini patut disyukuri karena pada dasarnya haji adalah perjalanan ibadah. Layanan yang semakin baik di bidang ini mencerminkan dedikasi petugas kita,” ujar Menag.