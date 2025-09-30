HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Dahnil Sebut Petugas Haji Bakal Masuk Barak hingga Belajar Bahasa Arab

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |20:31 WIB
JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, petugas haji akan mendapatkan sejumlah pelatihan sebelum bertugas di Tanah Suci. Mereka yang terpilih, akan mengikuti pelatihan di barak. 

1. Petugas Haji

Dahni mengungkapkan, proses seleksi petugas haji diperkirakan dimulai pada November. 

"Kemudian mereka harus masuk barak selama kurang lebih 3 minggu sampai dengan 4 minggu," kata Dahnil di kantornya, Selasa (30/9/2025). 

Ia menjelaskan, pelatihan ini dilakukan usai mendapat banyak laporan keluhan akan kinerja petugas haji. 

"Mereka dilatih tiga hal yang sering saya sebutkan itu, yaitu fisik, ketahanan fisik kemudian kedua itu fikih dasar haji, kemudian bahasa Arab dasar," ujarnya. 

"Secara fisik mereka kuat, minimal kuat jalan, kuat gendong. Kemudian fiqih dasar haji karena kadang-kadang jamaah kita tidak peduli yang penting mereka ingin tahu ketika petugas itu ditanya mereka paham, makanya harus dibekali fiqih dasar haji," tuturnya.

Ia penjelasan alasan pihaknya memberikan pelatihan bahasa Arab. Menurutnya, hal ini akan 
memudahkan petugas haji komunikasi dengan petugas setempat saat menemani jamaah haji selama berada di Tanah Suci.

(Erha Aprili Ramadhoni)

