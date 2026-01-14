Kapan Batas Waktu Terakhir Bayar Utang Puasa Ramadhan 2025? Ini Penjelasannya

JAKARTA – Menjelang Ramadhan 2026, banyak muslim masih memiliki utang puasa Ramadhan tahun lalu yang belum dibayar. Mereka mulai resah dan bertanya-tanya kapan sebenarnya batas terakhir qadha puasa tersebut menurut fikih, serta bagaimana jika sudah terlanjur lewat.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu memahami ketentuan yang telah ditetapkan agar ibadah dapat dijalankan dengan sah, tanpa meremehkan kewajiban.

Batas Waktu Menurut Fikih

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa utang puasa Ramadhan wajib diganti sebelum masuk Ramadhan berikutnya. Jika seseorang menunda tanpa uzur hingga datang Ramadhan berikutnya, ia tetap wajib qadha, dan menurut sebagian ulama ditambah fidyah (memberi makan fakir miskin) per hari yang ditunda.

Hadits Aisyah RA - menjadi dalil utama bahwa qadha wajib diselesaikan sebelum Ramadhan berikutnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنِي الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْدِرُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'An 'Aisyah radhiyallahu 'anha qaalat: kaana yusiibu-ni ash-shawmu min Ramadhana fa maa aqdiru an aqdhiya illa fii Sya'baana hattaa tuwuffiya Rasuulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

Artinya: "Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata: 'Dahulu aku memiliki puasa (hutang) dari Ramadhan, dan aku tidak mampu mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban, hingga wafatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.'" (HR. Bukhari dan Muslim)