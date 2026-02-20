Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Nonton Video Mukbang Bisa Batal Puasa?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |17:44 WIB
Apakah Nonton Video Mukbang Bisa Batal Puasa?
Apakah Nonton Video Mukbang Bisa Batal Puasa? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA –  Nonton Video Mukbang saat puasa sering kali menjadi topik perbincangan, terutama di bulan Ramadhan. Banyak orang penasaran apakah kebiasaan menonton orang makan dengan lahap dalam video mukbang bisa membatalkan puasa atau tidak. Dalam artikel ini, kita akan membahas apakah menonton video mukbang bisa membatalkan puasa atau tidak, serta bagaimana pandangan dalam agama Islam mengenai hal ini.

Apa Itu Video Mukbang?

Video mukbang adalah konten di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan audiens. Fenomena ini sangat populer di berbagai platform media sosial. Bagi sebagian orang, menonton video mukbang bisa jadi hiburan, namun, ada pertanyaan mengenai dampaknya terhadap puasa.

Fenomena mukbang yang menampilkan makanan dalam porsi besar bisa menggugah selera makan, terlebih saat sedang berpuasa. Meskipun tampak menggiurkan, hanya menonton video mukbang tidak akan membuat seseorang batal puasa, kecuali jika ada tindakan yang melibatkan makan atau minum.

Hukum Nonton Video Mukbang saat Puasa

Secara umum, menonton video mukbang tidak membatalkan puasa selama tidak ada kegiatan yang melibatkan makan atau minum secara langsung. Puasa akan batal jika seseorang secara sengaja makan atau minum saat berpuasa. Namun, hanya dengan menonton video mukbang tanpa terlibat dalam aktivitas tersebut, puasa tidak akan terpengaruh.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/25/3202706//takjil-MloQ_large.jpg
5 Lokasi War Takjil daerah Jaksel yang Murah dan Kekinian Untuk Buka Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/618/3202679//ilustrasi-LvqZ_large.jpg
Maghrib Hari Ini Jam Berapa? Cek Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan 2026 Terbaru Hari ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/298/3202660//kurma-OFmT_large.jpg
5 Manfaat Makan Kurma Saat Sahur dan Buka Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202639//mnc_peduli-KBbo_large.jpg
KEK MNC Lido City Konsisten Dukung Kenyamanan Ibadah Warga, Program Peduli Masjid Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202631//mnc_peduli-kZbM_large.jpg
KEK MNC Lido City Selesaikan Target 8 Masjid di Cigombong, Program Peduli Masjid Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/330/3202610//ilustrasi-iGus_large.jpg
Khutbah Jumat: Bulan Penuh Keutamaan, Jangan Sia-siakan Ramadhan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement