Apakah Nonton Video Mukbang Bisa Batal Puasa?

JAKARTA – Nonton Video Mukbang saat puasa sering kali menjadi topik perbincangan, terutama di bulan Ramadhan. Banyak orang penasaran apakah kebiasaan menonton orang makan dengan lahap dalam video mukbang bisa membatalkan puasa atau tidak. Dalam artikel ini, kita akan membahas apakah menonton video mukbang bisa membatalkan puasa atau tidak, serta bagaimana pandangan dalam agama Islam mengenai hal ini.

Apa Itu Video Mukbang?

Video mukbang adalah konten di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan audiens. Fenomena ini sangat populer di berbagai platform media sosial. Bagi sebagian orang, menonton video mukbang bisa jadi hiburan, namun, ada pertanyaan mengenai dampaknya terhadap puasa.

Fenomena mukbang yang menampilkan makanan dalam porsi besar bisa menggugah selera makan, terlebih saat sedang berpuasa. Meskipun tampak menggiurkan, hanya menonton video mukbang tidak akan membuat seseorang batal puasa, kecuali jika ada tindakan yang melibatkan makan atau minum.

Hukum Nonton Video Mukbang saat Puasa

Secara umum, menonton video mukbang tidak membatalkan puasa selama tidak ada kegiatan yang melibatkan makan atau minum secara langsung. Puasa akan batal jika seseorang secara sengaja makan atau minum saat berpuasa. Namun, hanya dengan menonton video mukbang tanpa terlibat dalam aktivitas tersebut, puasa tidak akan terpengaruh.