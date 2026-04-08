Konflik di Timteng, Kemenhaj Minta Haji Khusus Gunakan Penerbangan Langsung ke Arab Saudi

JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, meminta jemaah haji khusus untuk menggunakan penerbangan langsung (direct flight) ke Arab Saudi tanpa transit di negara kawasan Timur Tengah (Timteng). Permintaan ini disampaikan Gus Irfan, sapaan akrabnya, sebagai respons atas konflik yang saat ini berlangsung di Timteng.

Berbicara pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026), Gus Irfan mengatakan bahwa dari data yang diterimanya, saat ini terdapat 7 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang melayani haji khusus.

Gus Irfan menyampaikan, setiap PIHK memiliki kombinasi penerbangan langsung dan transit dengan maskapai yang beragam. Untuk itu, ia meminta PIHK menggunakan maskapai yang memiliki rute penerbangan langsung ke Arab Saudi.

“Kami juga sudah meminta kepada para penyelenggara haji khusus ini untuk memitigasi berbagai penerbangan yang melalui transit di Timur Tengah yang kemungkinan akan mengalami kendala, sehingga diperlukan persiapan untuk mencarikan penerbangan yang direct ke Saudi,” ujar Gus Irfan.

Lebih lanjut, Gus Irfan menyampaikan bahwa terdapat 17.680 kuota haji khusus. Dari jumlah itu, sebanyak 16.104 jemaah haji khusus dan 1.107 petugas haji khusus.