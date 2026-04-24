Khutbah Jumat: Jangan Halalkan Segala Cara Meski Hidup Sedang Sulit

JAKARTA - Hidup berjalan tidak selalu sesuai dengan harapan dan masa sulit bisa datang sewaktu-waktu. Dalam kondisi kesulitan inilah sebagian orang tergoda untuk mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masaah dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah SWT.

Dilansir dari NU Online, khutbah Jumat kali ini berjudul “Jangan Halalkan Segala Cara Meski Hidup Sedang Sulit”, memperingatkan kepada umat Islam agar senantiasa berpegang teguh pada agama, Al-Qur'an dan menggantungkan harapan pada Allah SWT meski di masa sulit.

Khutbah I

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَالِقِ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَخَالِقِ العَبْدِ وَمَا نَوَى، اَلمُطَّلِعِ عَلَى بَاطِنِ الضَّمِيْرِ وَمَا حَوَى،وَ بِمَشِيْئَتِهِ رَشَدَ مَنْ رَشَدَ وَغَوَى مَنْ غَوَى، وَبِإِرَادَتِهِ فَسَدَ مَا فَسَدَ وَاسْتَوَى مَا اسْتَوَى، وَ صَرَفَ مَنْ شَاءَ إِلَى الهُدَى وَمَنْ شَاءَ إِلَى الهَوَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَأَنْعِمْ وَأَكْرِمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا عَطِشَ إِنْسَانٌ وَارْتَوَى.

فَيَا أَيُّهَا المُسْلِمُوْنَ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللّٰهِ العَظِيْمِ، إِتَّقُوْا اللّٰهَ تَعَالَى فِيْ السِّرِّ وَالعَلَنِ، إِتَّقُوْا اللّٰهَ تَعَالَى القَائِلَ فِي كِتَابِهِ العَظِيْمِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah,

Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT. Karena atas segala karunia yang diberikan oleh-Nya, kita bisa hidup dengan keadaan tenteram dan tercukupi setiap hari.

Kemudian, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan sosok teladan, yang melalui ajarannya kita dibimbing untuk menjaga kebersihan hati, tutur kata, serta perilaku. Semoga keberkahan itu juga dilimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga hari Akhir.

Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari tingkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi setiap larangan Allah, serta selalu bergaul bersama orang-orang yang benar.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat 119:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!”

Sebagai kelompok ekonomi menengah ke bawah, kita merasakan bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada kondisi yang serba sulit. Harga kebutuhan pokok melonjak naik, BBM di beberapa SPBU mulai terbatas stoknya, dan lowongan pekerjaan semakin sempit serta tidak mudah diakses.

Dalam situasi seperti ini, tidak sedikit di antara kita yang imannya mulai diuji dan perlahan goyah. Sebagian tergoda menempuh jalan pintas, mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak jujur, bahkan sampai menghalalkan segala cara demi segera lepas dari himpitan kesulitan.