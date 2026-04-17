HOME MUSLIM TAUSYIAH

Khutbah Jumat: Memahami 4 Tingkatan Rezeki

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |10:45 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA - Rezeki bukan hanya berbentuk materi atau benda yang dapat disentuh, tetapi juga mencakup hal-hal seperti kesehatan, hingga ridha Allah SWT. Karena itulah kita harus terus bersyukur atas segala rezeki dari Allah SWT yang telah kita terima.

Khutbah kali ini membahas mengenai empat tingkatan rezeki yang diberikan Allah SWT kepada manusia, sebagaimana dilansir NU Online.

Khutbah I

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يَوْمِ الدِّيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله وَحْدَه لَاشَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ اْلمُبِيْن. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَـمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صادِقُ الْوَعْدِ اْلأَمِيْن. أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ. اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,

Menjadi keniscayaan bagi kita untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kehidupan. Mari kita wujudkan rasa syukur ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena hanya dengan takwa, hidup kita akan terarah, dan rezeki kita akan penuh keberkahan.

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًاۙ . وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۗ

Artinya: “Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar. dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga.” (QS At-Thalaq: 2-3)

Pada kesempatan ini, mari kita renungkan hakikat dan tingkatan rezeki sebagaimana dijelaskan oleh ulama bernama Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi. Beliau menjelaskan bahwa rezeki memiliki tingkatan, bukan sekadar harta yang kita miliki. Syekh asy-Sya’rawi menjelaskan 4 tingkatan rezeki dalam ungkapan yang sangat indah:

المَالُ هُوَ أَدْنَى دَرَجَاتِ الرِّزْقِ. وَالعَافِيَةُ أَعْلَى دَرَجَاتِ الرِّزْقِ. وَصَلَاحُ الأَبْنَاءِ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الرِّزْقِ. وَرِضَا رَبِّ العَالَمِينَ فَهُوَ تَمَامُ الرِّزْقِ

Artinya: “Harta adalah rezeki paling rendah, kesehatan adalah rezeki paling tinggi, anak saleh adalah rezeki paling utama, dan ridha Allah adalah rezeki yang paling sempurna.”

 

Khutbah Jumat: 3 Jenis Ucapan yang Disukai Allah SWT
Khutbah Jumat: Perbanyak Ibadah demi Meraih Lailatul Qadar
Khutbah Jumat: Nuzulul Quran dan Spirit Membaca untuk Peradaban
Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa
Khutbah Jumat: Bulan Penuh Keutamaan, Jangan Sia-siakan Ramadhan
Khutbah Jum'at: Bahaya Istidraj, Kemudahan yang Jauhkan Hati dari Allah
