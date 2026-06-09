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HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Rahasia di Balik Haji 2026: Ribuan CCTV Mengawasi, Data Terintegrasi di Pusat Komando Operasi

Zen Teguh , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |05:27 WIB
Rahasia di Balik Haji 2026: Ribuan CCTV Mengawasi, Data Terintegrasi di Pusat Komando Operasi
Petugas siap siaga di pusat kendali operasi penyelenggaraan haji di Markas Besar Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. (Foto: Okezone/Zen Teguh)
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MAKKAH – Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan berakhirnya musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi setelah lebih dari 1,7 juta jemaah menyelesaikan semua proses rukun kelima Islam itu dengan aman dan lancar. Jemaah Indonesia yang telah mengakhiri ibadah juga secara bergelombang mulai kembali ke Tanah Air.

Bagi Pemerintah Saudi, kesuksesan penyelenggaraan haji tak lepas dari persiapan yang telah direncanakan dengan sangat matang dan dilakukan simultan oleh seluruh otoritas berwenang. Persiapan itu mencakup keamanan, logistik, kesehatan, transportasi, fasilitas jemaah, arus lalu-lintas dan lainnya.

Bukan perkara mudah mengelola penyelenggaraan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu ini. Haji adalah ritual agama terbesar di muka bumi yang dilakukan dalam satu waktu.

Tanpa mitigasi risiko memadai, kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Sejarah mencatat, sejumlah tragedi kelam pernah mewarnai penyelenggaraan haji. Belajar dari pengalaman tersebut, Pemerintah Saudi dari tahun ke tahun terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan.

Pusat Komando Operasi

Salah satunya tecermin dari pusat kendali penyelenggaraan haji di Markas Besar Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Inilah salah satu jantung kesuksesan haji. Ruang kendali yang memadukan antara kesiap-siagaan petugas, data real time dan berbagai piranti teknologi menjadikan semua pergerakan jemaah terawasi 24 jam tanpa henti.

“Kami memonitor semua pergerakan jemaah termasuk situasi lalu-lintas di titik-titik penting. Dari data-data di dashboard, akan menjadi dasar membuat keputusan,” kata Direktur Keamanan Publik dan Ketua Komite Keamanan Haji untuk Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi Letnan Jenderal Mohammed bin Abdullah Al Bassami di Markas Besar Pelayanan Publik Kemendagri, Mina, Jumat (29/5/2025) silam.

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