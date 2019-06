View this post on Instagram

Taqobalallahu minna wa minkum. Eid Mubarak from our family to yours! Mohon maaf lahir dan batin πŸ™ β€” Photographed by @_william_xu @axioo.family #axioofamwill Make up by @sidiyanti β€” #MasyaAllah #Tabarakallah #ArrasyaWardhanaBachtiar #Arrasya #axioofamily #eidmubarak