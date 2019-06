Setiap orang pada dasarnya suka diberi pujian, termasuk kaum Hawa. Salah satunya pujian soal penampilan visual diri.

Well, siapa sih wanita yang tidak merasa senang saat dipuji cantik? Apalagi oleh sesama wanita lainnya. Walaupun hanya di dunia maya.

(Foto: Inst)

Perasaan senang inilah yang mungkin belum lama ini dirasakan oleh Sabrina Chairunisa, kekasih Deddy Corbuzier terkait salah satu foto unggahannya di media sosial.

Terbiasa mengunggah tampilan dirinya dengan berbalut busana sporty, untuk olahraga keseharian. Sebagaimana pantauan Okezone, Sabtu (22/6/2019) belum lama ini Sabrina mengunggah potret dirinya tampil mengenakan busana Muslim bermotif floral warna nude peach lengkap dengan hijab yang merupakan salah satu koleksi dari desainer busana Muslim ternama Vivi Zubadi.

Foto tersebut ia unggah, dalam kesempatan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah baru-baru ini. Mengenakan hijab segi bermotif warna nude peach tersebut, netizen pun langsung ramai memuji penampilan Sabrina yang sangan berbeda dari kesehariannya tersebut.

Netizen kompak ramai-ramai menilai bahwa Sabrina begitu terlihat cantik saat mengenakan hijab. Selain memuji penampilan cantik Sabrina, ada pula netizen yang mendoakan agar Sabrina segera mendapat hidayah untuk menutup auratnya dengan sempurna dengan berhijab nantinya.

“Subhanallah cantiknya pakai hijab, semoga istiqomah,” tulis Andykhelana

“MasyaAllah cantik banget kak,” puji netizen dengan akun bernama Dewiika27

“Cantik banget, kelihatan bule banget kalau kayak gini,” komentar akun Putri_nleha

“Kakak Sabrina lebih fresh lebih cantik kalau pakai kerudung tertutup gitu. Semoga istiqomah hijabnya, amin,” tambah Bibi_engben

“Tolong kak Sabrina pakai hijab aja plis, parah cantik banget,” seru netizen pemilik akun bernama Azzanlf

Bahkan Vivi Zubedi sendiri terlihat juga sempat berkomentar, memuji penampilan sang saudara yang menurutnya terlihat lebih cantik dalam balutan hijab.

“Just noticed this picture. Wallah you look moreeeee beautiful with hijab shaliha sayang. May Allah always protect you,” tulis Vivi lengkap dengan menyematkan gambar emoji hati berwarna merah.

Hingga berita ini ditulis, foto tampilan Sabrina memakai jilbab ini sendiri sudah mendapatkan lebih dari 14 ribu likes dari para netizen pengguna Instagram. (MTA)

