BISA menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci, yang mana merupakan rukun Islam kelima. Tentunya adalah keinginan dari setiap umat Muslim di seluruh dunia.

Meski biayanya dianggap cukup mahal, namun tidak sedikit orang yang rela menyisihkan penghasilannya untuk menyempurnakan ibadah dengan ibadah Haji atau melakukan sunnah Rasul dengan ibadah umrah.

Termasuk mereka yang sangat sibuk dengan pekerjaan, bersedia menyalurkan waktu luang mereka untuk beribadah di Tanah Suci. Salah satu contohnya dengan para pesepak bola top dunia ini. Siapa saja mereka? Merangkum Islamicinformation dan Independent, Minggu (11/8/2019) berikut di bawah ini uraian singkat enam pesepakbola top dunia yang sudah menunaikan ibadah Haji dan umrah.

1. Karim Benzema

Tahukah Anda pesepakbola tampan asal Prancis satu ini, demi bisa menunaikan ibadah Haji pada tahun 2016 silam, diketahui memilih untuk tidak tampil di final Piala Eropa 2016 yang diadakan di negaranya. Karim Benzema meluangkan waktu untuk beribadah di rumah Allah selama musim Haji 2016 lalu. Saat berhaji, Benzema disebutkan sempat diundang dijamu oleh Kementerian Olahraga untuk Arab Saudi di sela-sela kegiatan ibadahnya.

2. Mesut Ozil

Mantan pemain Real Madrid, sekaligus anggota tim nasional Jerman ini memang cukup terkenal sebagai pesepakbola ternama yang religius. Tidak jarang, dia terlihat berdoa di lapangan menjelang pertandingan. Nah, sebelum Piala Eropa 2016 diadakan, Ozil ternyata meluangkan waktu untuk beribadah umrah di bulan Mei 2016 lalu. Namun belum ada kabar baru kapan Ozil bakalan ibadah Haji.

3. Franck Ribery

Lain lagi dengan Franck, yang diketahui menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah Haji kecil alias umrah di sela-sela ketika klub nya, Bayern Munich sedang ada jadwal bermain di Jeddah, Arab Saudi. Kala itu Franck beribadah umrah dengan rekan satu timnya, Hamit Altintop.

4. Hakan Calhanoglu

Hakan diketahui telah menunaikan ibadah umrah pada akhir musim dingin 2015 lalu. Mengunjungi rumah Allah SWT, dan bisa melihat langsung Ka’bah yang merupakan titik kiblat salat semua umat Islam di dunia, pemain klub Bayer Leverkusen ini mengaku ia tidak bisa menahan air matanya jatuh karena merasa begitu terharu.

5. Demba Ba

Pesepakbola asal Senegal ini cukup sering melakukan ibadah umrah loh! Pada 2013, Demba mengunjungi Mekah dan Madinah, kemudian ia kembali untuk melakukan umrah di tahun 2015, tak lama setelah bergabung dengan klub Shanghai Shenhua. Untuk ibadah umrah tahun 2015 kala itu bisa dibilang terasa lebih istimewa bagi Demba, karena dilakukan selama bulan suci Ramadan.

6. Pogba

Sama dengan Demba yang beribadah ke Tanah Suci saat bulan suci Ramadan, pemain klub Manchester United ini juga menunaikan ibadah Haji tepat saat bulan puasa, tepatnya bulan Ramadan 2017 lalu. Ia sempat membagikan kisahnya menunaikan ibadah di Tanah Suci. Melalui sebuah foto yang ia unggah ke dalam akun laman Instagram resmi pribadinya, Pogba mengungkapkan bahwa melihat langsung Ka’bah dan jutaan umat Islam melakukan tawaf dan berdoa adalah pemandangan yang paling indah yang pernah ia lihat di hidupnya selama ini. "Most beautiful thing I've seen in my life," tulis Pogba sebagai keterangan foto yang menampilkan dirinya berbalut baju Ihram berdiri di depan Ka’bah.