PANDANGAN mengenai cinta Rasulullah SAW kepada istrinya, Aisyah, hanya karena kecantikan dan kebaikannya, sama sekali tidak benar. Sebab istri Nabi Muhammad yang lainnya semisal Zainab, Juwairiyah, Shafiyah RA dan Hafshah pun tak kalah cantik.

Lalu apa yang membuat Rasulullah begitu mencintai Aisyah? Dikutip dari buku The Greatest Woman in Islam karya Sulaiman an-Nadawi, diriwayatkan oleh istri Nabi Muhammad sendiri, Aisyah, dan dilengkapi Abu Hurairah, seperti dalam Sahih Muslim dan Sunan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:

"Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara; hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, niscaya engkau akan beruntung."

Untuk itu perempuan yang paling dicintai Rasulullah tentunya perempuan yang paling bermanfaat dan paling berperan dalam memperjuangkan dan menyebarkan Islam.

Hal yang membedakan Aisyah dibanding istri Nabi Muhammad lainnya adalah ilmunya yang sangat matang dan luas tentang segala perkara yang berhubungan dengan Islam.

Aisyah juga mahir dalam melakukan ijtihad dan meneliti dalam berbagai permasalahan. Dia mampu menyimpulkan hukum atas peristiwa-peristiwa yang baru. Wajar saja jika Rasulullah lebih mencintai dirinya ketimbang istri-istri yang lain. Dalam buku yang sama dijelaskan bahwa Umar pernah berbicara kepada anak perempuannya yang merupakan istri Rasulullah, yaitu Hafsah. "Janganlah engkau cemburu terhadap orang yang kecantikan dan kebaikannya dicintai Rasul." Ketika mendengar perkataan Umar tersebut, Rasulullah hanya tersenyum. Hal ini menjadi bukti bahwa Aisyah memang menduduki tempat tertinggi di hati Nabi Muhammad.