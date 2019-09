Pangeran Harry dan Meghan Markle berkunjung ke Afrika Selatan sebagai bagian dari royal tour Kerajaan Inggris. Di hari kedua royal tour, Meghan Markle dan Pangeran Harry mengunjungi masjid tertua di Afrika Selatan, Auwal.

Kunjungan Meghan Markle dan Pangeran Harry ke Masjid Auwal di Cape Town tak pelak menjadi sorotan dunia. Penampilan Meghan saat mengunjungi masjid yang sudah berusia 225 tahun tersebut juga tak lepas dari perhatian.

Meghan Markle memilih mengenakan pakaian yang lebih santun saat mengunjungi Masjid Auwal. Dia memakai maxi dress model siluet floor length warna khaki olive oil. Meghan mempadu-padankan busananya itu dengan sepatu flat tanpa hak ‘Sally’ warna oatmeal berbahan sued, salah satu produk keluaran lini fesyen Sam Edelman.

Tidak hanya mengenakan maxi dress, yang tidak menunjukkan lekuk tubuh, Meghan Markle juga menutup auratnya dengan memakai hijab model pashmina warna krem nude. Ini adalah tampilan pertama Meghan Markle memakai hijab saat menjalankan tugas di royal tour, seperti dikutip Belfasttelegraph, Rabu (25/9/2019).

Meghan mengikuti jejak para wanita anggota keluarga Kerajaan Inggris sebelumnya yang juga pernah mengenakan hijab. Mulai dari Ratu Elizabeth II, mendiang Putri Diana, dan Kate Middleton. Mereka memakai hijab menutupi kepalanya ketika diperlukan saat kunjungan resmi di royal tour, baik itu ketika di Inggris ataupun luar negeri.

Contohnya Putri Diana yang mengenakan hijab saat berkunjung ke Cancer Hospital di Lahore, Pakistan. Lalu sang Ratu, Elizabeth II saat dalam kunjungan ke kuil Gurdwara Sri Guru Singh Sabha Sikh di Hounslow, London Barat.

Sedangkan Kate Middleton memakai hijab warna ivory saat berkunjung ke Masjid Assyakirin di Kuala Lumpur, Malaysia. Tentu penampilan Kate mengenakan hijab juga menarik pehatian publik.

Kembali ke penampilan Meghan yang berbeda karena mengenakan hijab untuk pertama kalinya. Sudah pasti penampilan Meghan Markle mengenakan hijab menuai banyak komentar, seperti di akun Instagram resmi Meghan-Harry, @sussexroyal.

Para netizen ramai memuji kecantikan ibu dari Archie Harisson tersebut.

“Beautiful!,” puji singkat Mariamurczynski

“The Duchess is so gorgeous,” imbuh netizen dengan akun bernama Kimberlyjrainey,

“How elegant,” tulis Jaxs_everyday

“So much beauty here. I can't deal. Just speechless!!!,” puji akun Kominoma dengan semangat.

“She looks magnificent,” tambah pemilik akun Mirandajoselit84