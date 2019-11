KEMATIAN adalah salah satu rencana dari Allah yang benar-benar sudah ditentukan, dan bagaimana pun manusia tidak akan bisa menghindarinya. Banyak hal yang bisa mengingatkan seseorang terhadap ajal, salah satunya pesan penggali kubur dalam video yang diunggah oleh akun instagrama @senjawas.

Rekaman tersebut memperlihatkan seorang pria yang berprofesi sebagai penggali kubur mengingatkan semua orang tentang akan datangnya kematian.

Penggali kubur tersebut mengatakan bahwa siapa saja, termasuk yang memiliki uang banyak agar tidak pernah merasa sombong, sebab semua akan kembali ke tanah alias meninggal tanpa membawa harta kekayaan.

"Yang berduit, yang berumah besar jangan sombong, balik juga ke sini (red. liang kubur), jangan sombong. Kami inilah pula yang galinya (red.tanah). Ayo jangan sombong, balik lagi ke sini," katanya.

Video pesan penggali kubur ini diunggah pada 4 November 2019 dan telah viral, ditonton sebanyak 31,819 kari. Netizen pun ramai-ramai mengomentari video viral tersebut.

"Betul bang, harta, tahta, keluarga hanya titipan bang, semuanya akan musnah dan mati, tida ada yang abadi, hanya amal baik yang menjadi bekal," tulis akun @risma_gunawan28.

"Intinya.. Ingat mati.. " komentar akun @aryadi_tino

Terdapat juga beberapa ayat dalam Alquran yang mengingatkan terhadap kematian. Di antaranya:

Ali Imran Ayat 145

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Wa mā kāna linafsin an tamụta illā bi`iżnillāhi kitābam mu`ajjalā, wa may yurid ṡawābad-dun-yā nu`tihī min-hā, wa may yurid ṡawābal-ākhirati nu`tihī min-hā, wa sanajzisy-syākirīn

Artinya: "Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur."

Al An’am Ayat 61

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

Wa huwal-qāhiru fauqa 'ibādihī wa yursilu 'alaikum ḥafaẓah, ḥattā iżā jā`a aḥadakumul-mautu tawaffat-hu rusulunā wa hum lā yufarriṭụn

Artinya: "Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya"

Al Jumu’ah Ayat 8

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Qul innal-mautallażī tafirrụna min-hu fa innahụ mulāqīkum ṡumma turaddụna ilā 'ālimil-gaibi wasy-syahādati fa yunabbi`ukum bimā kuntum ta'malụn

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".