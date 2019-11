Apa jadinya kalau saat tutorial pakai hijab, pada waktu yang bersamaan juga membuat kacau suasana. Kali ini ada video ukhti pakai hijab sampai bikin temannya 'jatuh'.

Simak ya video aksi ukhti pakai hijab sampai bikin temannya 'jatuh'. Namun jatuh di sini hanyalah aksi lucu dalam sebuah video tiktok.

this is officially my new favorite tiktok pic.twitter.com/P6TmVnaLJH— diana (@palixbabe) November 12, 2019